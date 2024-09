Knorr Canada prépare les tout premiers repas préparés avec de la musique en partenariat avec le duo de DJ Loud Luxury

Knorr fait passer l’écoute de la musique en cuisinant à un niveau supérieur. La marque de bouillon ouvre ses portes à La salle du bouillonreprenant le salon d’écoute populaire de Toronto Ça a l’air bien pour une nuit seulement le 26 septembre. En collaboration avec le duo de DJ canadien Luxe bruyant et chef cuisinier du restaurant R&D de Toronto, Chef Eric ChongLes invités seront témoins de la façon dont les changements de tempo et de rythme alimentent une table de cuisson pour créer les tout premiers repas préparés avec de la musique que les invités pourront déguster eux-mêmes.

« Cuisiner et écouter de la musique vont de pair pour transformer une routine en une expérience plus agréable », a déclaré Maya Atallah, directrice adjointe du marketing chez Knorr Canada. « Nous avons lancé The Bouillon Room pour inciter les Canadiens à retourner aux fourneaux et à préparer des repas délicieux, nutritifs et abordables. Knorr veut démontrer comment la commodité de nos cubes de bouillon, combinée à la fusion de la créativité culinaire et de bons rythmes, peut remixer les repas, portant cette tâche quotidienne banale à un tout autre niveau. »

L’événement s’inspire du concept populaire de Boiler Room, qui brouille la frontière entre l’artiste et le public en combinant un set de DJ en direct avec une diffusion visuelle et en créant une expérience musicale immersive pour le plus grand plaisir de tous. Les billets seront disponibles gratuitement sur le site Web de Knorr iciLes Canadiens qui ne peuvent pas participer à l’événement en personne peuvent suivre toute l’action et se joindre à la fête en direct sur Instagram Live @KnorrCA.

Dans le cadre de la prestation, les invités pourront savourer les tout premiers plats cuisinés en musique, préparés par le chef Eric Chong. Le chef torontois utilisera les cubes de bouillon savoureux de Knorr pour remixer un classique de la restauration rapide populaire – les ailes de poulet au poivre et au citron – en trois repas nutritifs, délicieux et culturellement diversifiés, notamment Poulet Jerk au poivre et au citron et Baos de poulet au poivre et au citron.

Chacun des plats préparés lors de l’événement comprendra une astuce de saveur pas si secrète pour rendre les plats faits maison délicieux : les cubes de bouillon Knorr. Disponibles en trois saveurs différentes (poulet, bœuf et légumes), les cubes de bouillon Knorr ajoutent une profondeur de saveur et une polyvalence aux plats inégalées par d’autres plateformes, ce qui en fait un aliment de base important pour tout cuisinier à domicile. Pour vous inspirer pour remixer vos repas, visitez le site Web de Knorr ici.