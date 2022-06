Knix demande des sanctions pour les avocats à l’origine d’un recours collectif

Le fabricant canadien de sous-vêtements Knix Wear Inc. a déposé une requête en sanctions contre les avocats représentant les plaignants dans le cadre d’un recours collectif, affirmant qu’ils n’avaient pas mené d’enquête indépendante avant de déposer une plainte en avril, alléguant que les produits de l’entreprise contenaient des produits chimiques nocifs.

Knix a également déposé une requête pour faire rejeter la plainte en recours collectif.

Une plainte en recours collectif contre la marque de sous-vêtements a été déposée en avril, alléguant que les sous-vêtements menstruels de l’entreprise sont « inaptes à l’usage auquel ils sont destinés » car ils contiennent une classe nocive de produits chimiques connus sous le nom de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), parfois surnommées « produits chimiques éternels ». « , bien qu’il soit annoncé comme exempt de substances, selon un document judiciaire modifié déposé le 7 avril 2022.

Dans de nouveaux documents judiciaires déposés le 11 juin 2022 et obtenus par CTVNews.ca, Knix a fait valoir que les plaignantes, Gemma Rivera et Marisa Franz, et leurs avocats, « n’ont aucune idée si un produit Knix contient réellement du fluor ou non, sans parler du type spécifique de fluor (fluor organique) qui peut potentiellement indiquer la présence de PFAS. En effet, ils n’ont mené aucune enquête indépendante pour même tenter de confirmer la véracité de cette affirmation.

Knix a déclaré que les allégations contre les produits de la société sont ténues et sont basées sur des allégations non fondées faites dans un « blog de maman ». Elle demande que la plainte soit entièrement rejetée avec préjudice, ou radiée et que les frais de défense soient adjugés à la compagnie.

Le procès initial alléguait que les produits Knix contenaient des PFAS dangereux, une famille de produits chimiques utilisés depuis les années 1950 dans une grande variété d’industries et présents dans de nombreux produits de tous les jours. Cette action en justice a ensuite été modifiée pour indiquer que les sous-vêtements menstruels de Knix contiennent « des niveaux élevés de fluor, ce qui est un indicateur » de PFAS dangereux.

Knix a déclaré vendredi dans une déclaration à CTVNews.ca qu’il prenait la sécurité des produits au sérieux, qu’il avait toujours été transparent sur ses tests et qu’il contestait fermement les allégations formulées dans le procès californien.

« Il s’agit d’une attaque injuste contre l’intégrité de notre marque. Toute suggestion selon laquelle nos produits sont en quelque sorte dangereux est fausse, c’est pourquoi nous avons déposé à la fois une requête en rejet de la plainte modifiée et une requête en sanctions en vertu de la règle 11 contre les avocats qui l’ont déposée », a déclaré la société.

« Les requêtes en vertu de la règle 11 sont rarement déposées dans les litiges américains. Cependant, dans cette situation, parce que le dossier du tribunal est si factuellement sans fondement, nous demandons à la Cour non seulement de rejeter l’affaire, mais également de sanctionner le cabinet d’avocats qui l’a déposée… [we] excusez-vous sincèrement auprès de nos clients pour toute crainte ou confusion que cela cause.

Les avocats du plaignant, Sean Litteral et Rachel Miller, du cabinet d’avocats Bursor & Fisher, n’ont pas répondu à une demande de commentaires concernant les requêtes de Knix.

RÉCLAMATIONS « FRIVOLES »

Knix dit avoir effectué des tests approfondis par des laboratoires tiers, mais les plaignants ont déclaré dans son procès que ces affirmations sont inexactes ou trompeuses.

Dans sa requête en sanctions, qui citait également des cas antérieurs impliquant des « poursuites frivoles », la société a déclaré que la poursuite était basée sur des affirmations faites dans un article de blog publié par « Mamavation » et qu’elle n’avait mené aucune enquête indépendante.

« La règle 11 existe pour empêcher ce type de plaidoirie » déposez d’abord et posez des questions plus tard « », a déclaré la société dans sa requête en sanctions.

« La règle exige que l’avocat chargé du dépôt mène personnellement une enquête raisonnable ; cela ne lui permet pas de simplement régurgiter des accusations non étayées et diffamatoires de la part de blogueurs Internet qui ne sont pas soumis aux règles de la Cour.

Knix dit que Mamavation n’a fourni aucun détail concernant sa demande, y compris le nom du laboratoire ou les résultats des tests, et qu’aucun détail n’a été produit sur la manière dont les tests ont été effectués, y compris les conditions de test, les procédures et la manière dont les échantillons ont été collectés et préparés. .

« Ces facteurs sont importants, car le fluor est omniprésent dans l’environnement et Mamavation elle-même reconnaît que la détection du fluor peut résulter d’une contamination avant ou pendant le processus de test », a déclaré la motion de sanctions.

La motion a également noté que le blog ne précisait pas non plus si les produits étaient positifs pour le fluor organique ou inorganique. Ce dernier n’est pas un indicateur potentiel de PFAS et peut inclure des composés tels que des sels de fluorure et des minéraux.

Knix a noté que les avocats du demandeur avaient précédemment reconnu ces distinctions dans d’autres poursuites intentées contre d’autres sociétés. Ils ont également noté que les avocats ont déposé « au moins une demi-douzaine de poursuites contre les PFAS au cours des deux derniers mois, qui semblent toutes reposer entièrement sur des tests tiers rapportés dans des articles, des articles de blog ou des documents de litige déposés par d’autres avocats ».

Knix a déclaré dans ses documents qu’il continue d’effectuer des tests de routine sur les PFAS et le fluor organique sur ses produits et exige que ses fournisseurs fassent de même, le processus de test et les résultats des échantillons étant publiés sur le site Web de l’entreprise.

Dans la requête, la société a décrit Mamavation comme « une ‘maman blogueuse’ affiliée sans formation scientifique qui reçoit une compensation financière de diverses marques de vêtements, y compris des concurrents de Knix, pour avoir dirigé ses lecteurs vers les sites Web de ces concurrents ».

L’audience est actuellement fixée au 10 novembre 2022 en Californie.

QU’EST-CE QUE « FOREVER CHEMICALS » ?

Il existe des milliers de PFAS selon l’Institut national des sciences de la santé environnementale du gouvernement américain, et des études ont suggéré que les substances se trouvent dans le sang de 97 % des Américains. Ils étaient auparavant connus sous le nom de produits chimiques perfluorés ou PFC.

On les trouve dans un certain nombre de produits de tous les jours, du maquillage, des ustensiles de cuisine antiadhésifs et des tissus antitaches aux boîtes à pizza et aux emballages de restauration rapide, ainsi que dans des industries plus spécialisées, de l’aérospatiale à la lutte contre les incendies. De faibles niveaux de PFAS ont été trouvés dans les aliments, notamment le miel, les œufs et les légumes, et même le bœuf.

Étant donné que les produits chimiques ne se décomposent pas ou ne se dissolvent pas facilement, on craint que ces produits chimiques n’atteignent des niveaux nocifs pour les humains et l’environnement. Certaines recherches suggèrent qu’à des niveaux très élevés, certains PFAS peuvent causer des problèmes de santé, notamment des risques plus élevés de certains types de cancer, un taux de cholestérol plus élevé et des modifications du système immunitaire.

Cette semaine, l’Agence américaine de protection de l’environnement a émis un avertissement selon lequel deux types de composés PFAS présents dans l’eau potable présentaient un risque pour la santé plus important qu’on ne le pensait auparavant, même à des niveaux indétectables.