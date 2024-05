Benoit Blanc est de retour pour résoudre un autre mystère dans le troisième film de Rian Johnson « À couteaux tirés », intitulé « Wake Up Dead Man ».

Johnson a annoncé le titre, ainsi qu’une date de sortie pour 2025, dans un teaser publié sur X vendredi matin.

« Au début, les couteaux sortaient. Et voici, le verre se brisa. Mais mon cas le plus dangereux à ce jour est sur le point d’être révélé », raconte Daniel Craig dans la vidéo de 45 secondes, faisant référence aux deux premiers titres de la franchise de meurtres et de mystères, « Knives Out » de 2019 et « Glass Onion » de 2022.

« Wake Up Dead Man » sera distribué par Netflix dans le cadre de l’accord de deux suites de Johnson avec le streamer, d’une valeur de 450 millions de dollars. Bien que le premier film, distribué par Lionsgate, ait rapporté 312 millions de dollars au box-office mondial, Netflix a sorti « Glass Onion » avec une sortie en salles limitée, récoltant seulement 13 millions de dollars avant de le lancer en streaming.

Johnson a plongé Internet dans une frénésie tôt vendredi matin lorsqu’il a posté une photo d’un œuf de Pokémon, signalant que quelque chose était sur le point d’éclore. (Non, il ne réalise pas un long métrage « Pokémon Go ».) Environ 10 minutes plus tard, il a poursuivi en écrivant : « J’aime tout dans les polars, mais l’une des choses que j’aime le plus est la malléabilité du genre. Il existe tout un spectre tonal, de Carr à Christie, et explorer cette gamme est l’une des choses les plus excitantes dans la réalisation de films de Benoit Blanc. Nous sommes sur le point de lancer la production du troisième opus, et je suis très, très excité de partager le titre, qui donne une petite idée de la direction que prendront les choses.

Johnson a les mains pleines. Le scénariste-réalisateur derrière « Looper » et « Star Wars : Épisode VIII – Les Derniers Jedi » travaille également sur la saison 2 de sa série policière Peacock avec Natasha Lyonne, « Poker Face ». Et, avec son partenaire de production Ram Bergman, il a récemment signé un contrat de deux films avec Warner Bros., où il supervisera deux autres films.