Marleen Moïse/WireImage

Glenn Close, huit fois nominé aux Oscars (Cœur de pierre) est le dernier ajout au casting de Wake Up Dead Man : Un mystère à couteaux tirésle troisième film de la Couteaux sortis franchise du scénariste-réalisateur Rian Johnson, Deadline peut le confirmer.

Les détails quant à son rôle sont secrets, tout comme l’intrigue du trio. Daniel Craig reprendra son rôle du célèbre détective sudiste Benoit Blanc, avec Josh O’Connor, Cailee Spaeny, Andrew Scott et Kerry Washington également à bord. La production démarre ce mois-ci et le film devrait être lancé en 2025.

Une renaissance contemporaine du genre du meurtre et du mystère, le Couteaux sortis la franchise se concentre sur les enquêtes sur le personnage de Craig, Blanc. La série a été lancée avec le roman policier du même nom de Johnson en 2019, avec Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer et plus encore, qui a rapporté plus de 310 millions de dollars dans le monde. Suite à la popularité du premier film, qui a décroché une nomination aux Oscars pour son scénario, Netflix a acquis les droits de production de deux suites pour 450 millions de dollars, dont la première, Oignon de verre : un mystère à couteaux tirésest sorti en 2022.

Johnson dirige Réveillez-vous l’homme mort à partir de son propre scénario, produisant également aux côtés de son partenaire Ram Bergman pour T-Street.

Vu le plus récemment dans le film d’action de Netflix Cœur de pierre avec Gal Gadot, ainsi que la série Apple Le nouveau look et TéhéranClose a une liste bien remplie pour le moment qui comprend également la photo d’horreur Netflix de Lee Daniels. La délivrance et comédie d’action De retour a l’actionet la comédie d’action Frères récemment acquis par Amazon MGM Studios, entre autres titres. Des nouvelles d’elle Couteaux sortis le casting a été rapporté pour la première fois par THR.