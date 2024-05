Bonne chance à toi, Léon Grande Daryl McCormack. L’acteur irlandais de 31 ans est le dernier suspect dans le mystère du meurtre de Rian Johnson, « Knives Out 3 ».

Daniel Craig revient dans le rôle du détective excentrique Benoit Blanc dans « Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery », comme le titre officiel du troisième opus. Il jouera aux côtés des ajouts précédemment annoncés de l’acteur de « Fleabag » Andrew Scott, Kerry Washington, Glenn Close, Josh O’Connor de « Challengers », Cailee Spaeny de « Priscilla », Jeremy Renner et Mila Kunis.

Johnson écrit, réalise et produit le troisième mystère « Knives Out ». « Wake Up Dead Man » entre en production cet été, alors attendez-vous à d’autres annonces de casting dans les prochaines semaines. Il devrait sortir sur Netflix en 2025.

Dans l’original « À couteaux tirés » de 2019, Benoit Blanc tente de découvrir qui a tué le célèbre romancier policier Harlan Thrombey, décédé la nuit de son 85e anniversaire. Blanc s’attaque à une toute nouvelle affaire dans la suite « Glass Onion », qui tourne autour d’un milliardaire de la technologie qui invite ses amis les plus proches sur une île privée pour un jeu de meurtre et de mystère. Les détails de l’intrigue de la troisième entrée n’ont pas été divulgués, mais Johnson promet que ce sera « le cas le plus dangereux à ce jour ».

Lionsgate a sorti le premier film, qui est devenu un succès au box-office, avant que Netflix n’achète les droits de la série policière policière pour plus de 450 millions de dollars.

McCormack est surtout connu pour le drame comique « Good Luck to You, Leo Grande », avec Emma Thompson. Ses autres crédits incluent la série Apple TV+ de Sharon Horgan « Bad Sisters » et la saison 5 de « Peaky Blinders ». Avant de se laisser entraîner dans la dernière affaire de Benoit Blanc, McCormack sera vu dans l’épopée désastreuse d’Universal « Twisters », qui sortira en salles en juillet.

Il est remplacé par Hamilton Hodell au Royaume-Uni, WME aux États-Unis et Public Eye.