Knifeman qui a poignardé 4 tout-petits, dont une fille britannique, avait «récemment divorcé de son ex-femme» et a un enfant du même âge que les victimes

LE couteau qui a poignardé quatre enfants dans une cour de récréation française a récemment divorcé et a un enfant du même âge que ses victimes, révèlent des sources.

L’agresseur de 31 ans, identifié comme étant Abdalmasih H, a lancé ce matin son saccage « abominable » dans un parc d’Annecy avant d’être plaqué au sol par des flics.

Des images terrifiantes montrent l’homme armé d’un couteau qui se déchaîne dans la cour de récréation alors qu’une femme tente de protéger son enfant Crédit : TÉLÉGRAMME

Le Syrien a été vu en train de traquer le terrain de jeu avant de cibler ses victimes

Abdalmasih avait récemment divorcé de sa femme et avait un enfant du même âge que ses victimes Crédit : Twitter/@BFMTV

Deux enfants et un adulte se battent pour leur vie en soins intensifs Crédit : AFP

Le couteau a poignardé quatre jeunes enfants âgés de un à trois ans, dont une fille britannique lors d’une attaque barbare dans le hotspot des vacances alpines aujourd’hui.

Abdalmasih H est un demandeur d’asile syrien qui vivait en Suède depuis dix ans avant de se rendre en France l’année dernière.

Il n’était pas connu des agences de sécurité et les procureurs français ont déclaré qu’ils ne pensaient pas qu’il avait un « motif terroriste ».

Le Premier ministre français France Élisabeth Borne a révélé que l’agresseur avait un enfant du même âge que ses victimes en bas âge.

Elle a également expliqué qu’Abdalmasih semblait avoir agi seul et n’avait aucun casier judiciaire ou psychiatrique.

Des sources de sécurité et son ex-femme ont confirmé à The Mail qu’il était récemment divorcé et qu’il avait obtenu le statut de réfugié de Suède en avril.

Il aurait été rejeté de l’asile en France seulement quatre jours avant de lancer son saccage sauvage.

Répondant au bain de sang, Borne a déclaré: « Tout notre pays est sous le choc. »

« On parle ici de nourrissons, de très jeunes nourrissons qui ont été très gravement blessés », a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse.

« Nous sommes absolument ébranlés par tout cela et nous restons solidaires des Annecy. »

Des images terrifiantes capturent le maniaque traquant le parc animé près du lac d’Annecy avant de se précipiter sur les enfants devant des parents terrifiés avant d’être poursuivi par la police.

L’attaque frénétique a laissé deux enfants et un adulte se battre pour leur vie en soins intensifs tandis que deux autres enfants sont légèrement blessés, ont indiqué les flics.

L’une des victimes est âgée de 22 mois, deux de deux ans et une de trois ans.

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a confirmé que l’un des enfants poignardés était un ressortissant britannique et que l’enfant de trois ans aurait été transporté d’urgence à l’hôpital après l’attaque.

Deux des autres victimes sont françaises et l’un des enfants est néerlandais.

La ville est généralement un endroit paisible et magnifique à visiter dans les Alpes

Le Syrien est cloué au sol par des flics après en avoir poignardé quatre dans un acte « de lâcheté absolue »

Abdalmasih, originaire du nord-est de la Syrie, avait récemment divorcé de sa femme de 26 ans, avec qui il vivait en Suède.

Ils partagent un enfant et se sont séparés il y a huit mois.

S’adressant au Mail, elle a déclaré: « Il m’a appelé il y a environ quatre mois. Il vivait dans une église », ajoutant qu’il n’avait pas pu obtenir la nationalité suédoise.

BFMTV a rapporté que le suspect de Hassake, en Syrie, était « sans abri ».

Après que sa troisième tentative d’obtention de la citoyenneté ait été rejetée l’année dernière, Abdalmasih aurait déménagé en France.

Il avait demandé l’asile en France en novembre de l’année dernière avant d’être rejeté il y a quatre jours au motif qu’il avait déjà obtenu l’asile en Suède.

Une vidéo choquante montre le moment où le ressortissant syrien a été abattu par des policiers armés après avoir poignardé quatre enfants d’âge préscolaire dans le site de beauté français.

Il portait une chemise sombre, portait une croix et tenait un couteau de quatre pouces et avait crié « au nom de Jésus-Christ ».

Un coup de feu se fait entendre mais il semble frapper la victime alors qu’elle franchit la ligne de tir et s’effondre par la suite au sol.

L’agresseur se couche ensuite sur l’adulte innocent avant que les flics ne s’empilent sur lui et ne le coincent dans l’herbe.

Alors que l’homme est menotté, on peut l’entendre haleter agressivement dans le sol alors qu’il est retenu, tandis que la victime du coup de couteau crie de douleur.

S’adressant à France Bleu, un témoin oculaire a rapporté que l’homme se rendait à la cour de récréation tous les jours depuis deux mois.

« Il était là tous les matins, du matin au soir et tout le monde l’avait un peu repéré parce qu’il était tout seul. »

Un législateur local, Antoine Armand, a tweeté que des enfants avaient été attaqués sur une aire de jeux et a qualifié l’attaque d' »abominable ».

Le président français Emmanuel Macron a qualifié l’attaque au couteau d’acte « de lâcheté absolue ».

« La nation est sous le choc. Nos pensées vont à eux ainsi qu’à leurs familles et aux services d’urgence », a-t-il écrit sur Twitter.

François Astorg, le Maire d’Annecy, a déclaré : « Attaque consternante ce matin au parc Paquier à Annecy.

« Toutes mes pensées aux victimes et aux familles. »

Le Premier ministre Rishi Sunak a également partagé ses condoléances à la suite de l’attaque d’horreur.

« Toutes nos pensées vont aux personnes touchées par cette attaque insondable, y compris un enfant britannique et à leurs familles. J’ai été en contact avec le président Macron, nous sommes prêts à offrir toute l’aide possible », a-t-il déclaré.

Annecy, un lac situé dans les Alpes françaises, est une destination touristique populaire.

Les enfants ont été attaqués alors qu’ils jouaient sur le site touristique populaire de France