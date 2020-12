Un tueur qui a poignardé un homme à cinq reprises avant de voler son sac Gucci de 800 £ risque la prison à vie.

Samuel Odupitan, 23 ans, de Croydon, a suivi Tyler Roye, 24 ans, depuis un tramway aux premières heures du 23 février.

Odupitan a repéré M. Roye portant le sac distinctif Bengal Gucci et l’a suivi après qu’il soit descendu d’un tram près de chez lui.

Samuel Odupitan, 23 ans, de Croydon, à gauche, a suivi Tyler Roye, 24 ans, à droite, depuis un tramway aux premières heures du 23 février avant de le poignarder cinq fois.

M. Roye, qui parlait à sa petite amie au moment de l’attaque, a été abordé par Odupitan, qui a crié « frère, frère, frère ».

Odupitan a été reconnu coupable aujourd’hui du meurtre de M. Roye à Croydon Crown Court. Il retournera au tribunal le lundi 7 décembre, où il sera condamné.

Le tribunal a appris que M. Roye, qui travaillait comme concierge d’hôtel à Stratford, dans l’est de Londres, avait été poignardé cinq fois dans le dos et l’abdomen – dont une blessure de six pouces de profondeur.

M. Roye a été transporté d’urgence à l’hôpital mais est décédé en chirurgie.

Les agents enquêtant sur le meurtre ont pu retracer l’itinéraire de M. Roye du travail à 23 heures à l’embarquement dans un tram à East Croydon.

Les images de vidéosurveillance montraient qu’Odupitan était déjà dans le tram à l’époque. Après avoir repéré le précieux sac, Odupitan s’est dirigé vers M. Roye – qui ignorait qu’il avait attiré l’intérêt d’Odupitan.

Osdupitan a volé le sac Gucci du créateur de M. Roye, sur la photo, mais a laissé son iPhone et ses oreillettes

Au cours de l’attaque frénétique, Odupitan a poignardé M. Roye à cinq reprises, y compris une blessure de six pouces qui lui a traversé les poumons et l’aorte.

Oduptian a attrapé le sac de M. Roye et s’est enfui de la scène.

Malgré ses graves blessures, M. Roye a pu tituber vers une maison d’amis où il s’est effondré.

Les agents intervenant sur les lieux ont rapidement localisé un sac de beignets que M. Roye portait pour sa famille. Le sac avait été déchiré et les beignets étaient éparpillés dans la rue.

Une recherche a également permis de retrouver l’iPhone et les oreillettes de M. Roye, mais son sac Gucci distinctif manquait.

Des détectives du Specialist Crime Command de la police du Met ont ouvert une enquête pour meurtre.

Après avoir visionné les images de vidéosurveillance du tram, les agents ont pu identifier Odupitan et l’ont arrêté à son domicile à Croydon.

Une fouille de la maison n’a pas permis de récupérer le sac de M. Roye et les agents n’ont pas pu trouver les vêtements qu’Odupitan portait la nuit, y compris une veste distinctive.

Odupitan a déclaré aux détectives qu’il avait emprunté la veste à un ami, mais sa petite amie a déclaré qu’elle l’avait achetée comme cadeau.

Les agents ont également saisi le téléphone portable d’Odupitan qui présentait des images de couteaux, dont une vidéo de lui brandissant une lame en conduisant une voiture.

Son historique de recherche sur Internet incluait la recherche d’informations sur les sacs de créateurs et des heures après le meurtre, il voulait en savoir plus sur les autopsies.

Oduptian a également été reconnu coupable de quatre vols qualifiés en septembre et octobre 2019, dont un à la pointe du couteau.

La mère de M. Roye, Cecilia Smith, a déclaré: « Odupitan est un prédateur et un opportuniste maléfique qui s’attaquait à mon fils pour un sac. Il a volé à mon fils sa précieuse vie. Il est un danger pour la société et n’a aucun respect pour la vie humaine.

L’inspecteur-détective Mel Pressley, du Specialist Crime Command, a déclaré: « Nos pensées vont aujourd’hui à la famille et aux amis de Tyler, qui l’a perdu dans les circonstances les plus tragiques et les plus inutiles. Rien ne soulagera jamais leur douleur, mais j’espère que la conviction d’aujourd’hui contribuera en quelque sorte à leur apporter une certaine forme de réconfort.

« Odupitan est un individu extrêmement dangereux et sans cœur – non seulement parce qu’il était capable d’une violence aussi brutale, mais parce qu’il était prêt à l’infliger à un étranger pour un objet matériel qui a attiré son attention et il a décidé qu’il devait juste le faire. avoir. Très tristement pour Tyler, Odupitan ne se souciait pas des conséquences.