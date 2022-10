Knicks Rout Pistons 130-106 lors des débuts à domicile de Brunson au MSG

Peut-être qu’un jour Jalen Brunson pourra regarder en arrière et savourer les rugissements d’une foule à guichets fermés qui l’a officiellement accueilli au Madison Square Garden.

Pas maintenant. Il est venu à New York pour des victoires, pas pour des acclamations.

“C’était super, c’était une super sensation. Mais je veux dire, tout cela passe par la fenêtre si vous n’essayez pas de gagner des matchs », a déclaré Brunson. “Alors, fais juste ma part pour aider cette équipe à gagner.”

Les Knicks ont gagné – gros.

Brunson a marqué 17 points lors de son premier match à domicile avec sa nouvelle équipe, Immanuel Quickley a rebondi après un premier match difficile avec 20 et les Knicks ont battu les Pistons de Detroit 130-106 vendredi soir pour leur première victoire de la saison.

RJ Barrett, qui a également connu une défaite en prolongation à Memphis lors du premier match de la saison, a rebondi avec 18 points. Obi Toppin a marqué 16, Julius Randle en a eu 15 et il n’y avait aucune chance d’une autre finition tendue après que les Knicks aient pris le contrôle à la fin du premier quart.

Barrett était 3 en 18 mercredi, ratant les six tentatives de 3 points. Quickley est sorti du banc et n’a marqué aucun but, ratant ses six tirs.

Mais avec Brunson, le natif du New Jersey qui a quitté Dallas pour devenir le meneur de jeu de New York, terminant avec six passes décisives et aucun revirement, les Knicks ont récolté 29 passes décisives et tiré à près de 53% depuis le terrain.

“Le jeu était excellent”, a déclaré l’entraîneur des Knicks, Tom Thibodeau. “Lorsque vous jouez au jeu de cette façon, le jeu est facile pour tout le monde.”

Saddiq Bey a marqué 26 points pour les Pistons, qui ont battu Orlando lors de leur premier match. Detroit a pris du retard de 15 points au premier quart avant de revenir dans cette victoire, mais il n’y a pas eu de retour du type de déficit auquel les Pistons ont été confrontés vendredi.

“Soirée d’ouverture pour l’autre équipe, ils étaient une équipe chaude”, a déclaré l’entraîneur des Pistons Dwane Casey. “Je pensais que pendant des périodes, nous avons joué du bon basket-ball et d’autres périodes, ils nous ont tendu une embuscade.”

Bojan Bogdanovic a marqué 18 points et la recrue Jaden Ivey en a eu 17.

Les Knicks ont commencé à se retirer avec leurs réserves sur le sol à la fin du premier quart, le 3 points de Derrick Rose plafonnant une course de 11-2 et la faisant 30-20 après un. Rose a fait un autre 3 pour le premier panier de New York du deuxième, cette fois en commençant une rafale de 12-2 qui l’a prolongé à 42-24.

L’avance a atteint 69-44 sur le 3 points d’Evan Fournier avec 2 minutes à jouer dans la mi-temps et c’était 72-52 à la pause.

Detroit était de 4 sur 15 (27%) à la fois sur la plage des 3 points et sur la ligne des lancers francs en première mi-temps. Hamidou Diallo a raté les cinq tentatives de la ligne.

Les Pistons ont réduit un déficit de 29 points à 91-79 à la fin du troisième, mais les Knicks ont répondu avec une course de 18-2 au quatrième quart, Toppin claquant deux dunks au début de la période, pour le ranger à 109. -81.

Les Knicks ont raté les séries éliminatoires la saison dernière, lorsque Kemba Walker a commencé la saison en tant que meneur mais n’a pas duré. Il a finalement été échangé à Detroit alors que les Knicks alignaient leurs livres pour faire une course à Brunson.

Jusqu’à présent, cela ressemble à une bonne décision.

“C’est une très bonne équipe”, a déclaré Casey. “C’est définitivement une équipe éliminatoire, une équipe éliminatoire de haut niveau, et c’est donc un très, très bon match pour nous.”

CONSEILS

Pistons: Rookie C Jalen Duren, dont les Pistons ont acquis les droits des Knicks dans un échange qui a été convenu le soir du repêchage, avait huit points et 10 rebonds. … Casey a déclaré que G Alec Burks, qui a joué les deux dernières saisons pour les Knicks, n’était pas près de revenir d’une fracture au pied gauche.

Knicks : New York a remporté les neuf dernières rencontres. … Rose a marqué 13 points.

