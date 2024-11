Klubnik : « Je peux réaliser chacun des lancers que je veux réaliser »

Cade Klubnik

CLEMSON – La différence chez le quart-arrière juniorde la saison dernière à cette année est tout à fait remarquable.

Même si Klubnik et l’offensive ont connu des difficultés lors du premier match de la saison, ils sont restés forts depuis et ont une fiche de 6-1 jusqu’en novembre.

« J’ai l’impression d’être un joueur complètement différent juste à cause de la préparation et des gars autour de moi et juste des gars qui me font confiance et mon éthique de travail et qui mettent juste mon nez dans le sol et vont travailler, et c’est vraiment amusant, « , a déclaré Klubnik. « J’ai l’impression d’avoir fait le travail et que nous avons mis tout le travail ensemble pour que j’ai l’impression que je peux vraiment faire n’importe quel lancer, et vous devez avoir cet état d’esprit lorsque vous êtes quart-arrière sur le terrain parce que Si vous entrez sur le terrain et que vous devinez en une fraction de seconde si vous pouvez ou non effectuer ce lancer ou non, je pense que c’est là que les gars sont laissés en dessous des autres gars et que d’autres gars peuvent intensifier leur action. Donc, quand j’entre sur le terrain, je veux juste être un gars qui a l’impression de pouvoir déclencher n’importe quoi. Je n’ai pas peur de faire un lancer.

« Donc, juste la confiance que je ressens, la confiance que j’ai construite en moi-même au cours de la dernière année, je peux réaliser chacun de ces lancers que je veux faire, et si j’en manque un, pourquoi l’ai-je fait ? Ça me manque ? Il y a toujours une raison à cela. Peut-être que je ne me suis pas assez intéressé à mes fesses, ou que j’ai été trop exagéré ou quoi que ce soit, et sachant que je peux résoudre ce problème, je reviens et j’y travaille. le lendemain, et ensuite va te rétablir.

Lorsque les Tigers affronteront Louisville samedi (19h30 / ESPN), ce sera sans doute leur adversaire le plus coriace depuis leur match d’ouverture contre la Géorgie. Les Cardinals étaient autrefois n°15 dans le sondage AP avant de subir des défaites consécutives contre Notre Dame et SMU. Leur défense défiera les Tigres car ils sont l’une des défenses les plus agressives de la conférence.

« Nous avons certainement affronté quelques équipes comme elles cette année en termes de plan et de défenses un peu plus agressives et (a) un peu plus de blitz et un peu plus de couverture masculine et nous voulions juste nous lever dans notre visages des receveurs et jouer un peu plus dans la couverture médiatique. Donc, chaque équipe est différente, et c’est pourquoi nous nous appuyons en quelque sorte sur les entraîneurs pour nous préparer à affronter cet adversaire et avoir un bon plan pour lui », a déclaré Klubnik. « Mais je pense que nos entraîneurs feront un excellent travail en élaborant un bon plan, et je pense que quelque chose pour lequel (nous sommes) toujours prêts est de se préparer à tout type de défense.

« C’est quelque chose pour lequel nous sommes prêts, et notre défense fait (en quelque sorte) tout. Ils peuvent monter et jouer au presseur ou ils peuvent en quelque sorte jouer davantage. Nous serons donc prêts à tout type de défense. »

En plus d’être l’un des affrontements les plus importants de la saison pour les Tigers, il est important pour une autre raison : l’intronisation des légendes de Clemson au Temple de la renommée de l’athlétisme 2024. Parmi les neuf membres de cette classe se trouve l’ancien quart-arrière de Clemson et l’actuel entraîneur des quarts-arrières. Tajh Boydavec qui Klubnik a passé beaucoup de temps au cours de ses trois années en tant que Tigre.

« Vous vous asseyez avec quelqu’un comme ça tous les jours, vous prenez un repas ensemble tous les jours, vous êtes assis ensemble dans une pièce et vous allez vous entraîner pendant deux heures et demie ensemble », a déclaré Klubnik. « Il y a tellement, tellement de petites choses, et nous sommes juste, j’ai l’impression que nous sommes toujours sur la même longueur d’onde avec les choses et la façon dont nous voyons les choses et si c’est le jeu de jambes ou la mécanique, mais aussi juste en voyant le jeu et tout ça. Donc c’est vraiment amusant de l’avoir, et c’est génial.