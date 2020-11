Klopp vise un balayage frustré en Premier League avec "perte de temps" déclaration

Jurgen Klopp affirme que ses préoccupations concernant le calendrier chargé de la Premier League tombent dans l’oreille d’un sourd parmi les chefs de haut niveau dans une nouvelle plainte concernant le fardeau de ses joueurs.

Le patron de Liverpool a été un critique virulent du calendrier chargé et a déjà vu de nombreuses stars de la première équipe succomber à des blessures.

En particulier, Klopp a déploré que son équipe doive jouer mercredi soir en Ligue des champions et lors du match de Premier League à midi samedi.

Ils devront le faire cette semaine alors que les Reds se rendront à Brighton moins de 72 heures après leur défaite 2-0 contre Atalanta.

L’Allemand a également appelé à la réintroduction de la règle des cinq substitutions qui était en vigueur après le redémarrage du projet.

Mais la Premier League a jusqu’à présent refusé de suivre d’autres grandes divisions européennes en effectuant le changement, malgré le calendrier festif récemment publié qui semble être aussi frénétique que jamais.

Et Klopp admet qu’il a “renoncé” à réclamer plus de temps de récupération et de préparation entre les matches, car ses cris sont ignorés.

