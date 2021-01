Jurgen Klopp a fustigé le record de pénalités de Manchester United après que Liverpool se soit vu refuser ce qu’il pensait être deux coups de pied dans leur défaite contre Southampton.

Sadio Mane avait un cas pour une pénalité pour le deuxième match consécutif après un défi de Kyle Walker-Peters lors de la défaite 1-0 des Reds lundi soir.

Et l’arbitre Andre Marriner était également immobile lorsque le ballon a frappé la main de Jack Stephens alors qu’il descendait pour bloquer un tir de Gini Wijnaldum.

La défaite signifie que Liverpool et United sont à égalité de points pour leur affrontement à Anfield le 17 janvier, l’équipe de Klopp en tête du classement de la Premier League sur la différence de buts après avoir joué un match de plus que leurs rivaux.

Et le patron des Reds a insisté sur le fait que son équipe aurait dû prendre les deux décisions à St Mary’s.

De l’incident impliquant Mane, Klopp a déclaré: «Je me suis retourné, nous avions une très bonne vue. Cela ressemblait à une pénalité claire.

« Je me suis tourné vers le quatrième officiel, il a dit » nous avons déjà vérifié, pas de sanction « . C’est la vérité à 100%. Ils l’ont déjà vérifié. »

Mane n’a pas non plus réussi à gagner un penalty lors du match nul 0-0 de la semaine dernière à Newcastle, alors qu’il est resté debout alors que le gardien Karl Darlow semblait attraper sa jambe à quelques mètres de la ligne de but.