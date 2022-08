Klopp veut que Liverpool prenne des “risques” dans la recherche d’un milieu de terrain

Londres (AFP) – Jurgen Klopp a exhorté les propriétaires de Liverpool à “risquer un peu plus” alors que le patron des Reds recherche un nouveau milieu de terrain avant la fermeture de la fenêtre de transfert jeudi.

Klopp a été soutenu par les propriétaires du Fenway Sports Group de Liverpool avec des frais de record de club potentiels pour signer Darwin Nunez de Benfica, ainsi que des accords pour Fabio Carvalho et Calvin Ramsay depuis la fin de la saison dernière.

Ces signatures pourraient finir par coûter à Liverpool plus de 100 millions de livres sterling (116 millions de dollars), mais ils ont récupéré une grande partie de cette dépense sur les ventes de joueurs.

Conscient des énormes dépenses de plusieurs des rivaux du titre de Liverpool en Premier League, Klopp cherche à renforcer son milieu de terrain blessé cette semaine et aimerait que la FSG pousse le bateau pour conclure un accord.

Cependant, l’Allemand admet que le budget de Liverpool est hors de ses mains et il ne souhaite pas se lancer dans une dispute publique sur le sujet.

“Ce que je n’aime pas, c’est que si je dis maintenant” je ne suis pas sûr “, alors vous en faites tout un plat”, a déclaré Klopp aux journalistes mardi lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait soutenu sur le marché des transferts.

« Qu’est-ce que ça veut dire ‘soutenu’ ? Je me rends compte que c’était toujours comme ça. Est-ce toujours facile ? Non. Discutons-nous de ce genre de choses en public ? Bien sûr que non.

« Laissez-moi le dire comme ça, de temps en temps, je serais prêt à risquer un peu plus mais je ne décide pas ça et ça va. Nous essayons tout jusqu’à la date limite.

Klopp a révélé qu’il y avait “de la lumière au bout du tunnel, définitivement” entourant une surabondance de blessures dans l’équipe avant la visite de Newcastle en Premier League mercredi.

Curtis Jones et Joel Matip sont de retour à l’entraînement tandis que Diogo Jota, Thiago Alcantara, Caoimhin Kelleher et Ramsay font tous des progrès prometteurs dans leur rééducation suite à des blessures.

Le nombre de joueurs écartés au début de la saison signifie que Klopp est toujours à la recherche de renforts.

“Il est encore temps, mais quand ce sera fini et que quelqu’un signe ou non, j’en serai vraiment heureux car nous pouvons arrêter d’y penser et nous concentrer uniquement sur l’équipe et l’équipe que nous avons”, a déclaré Klopp.

“Plus nous nous rapprochons de la dernière minute, plus cela devient improbable. Nous ne sommes pas sortis mais c’est vraiment difficile.

“Bien sûr, il y a quelques joueurs qui seraient les bons, mais ils ont des problèmes différents. Certains d’entre eux sont des contrats ou des clubs ne veulent pas vendre. Nous ne pouvons pas le forcer. Nous verrons.”

Liverpool a finalement remporté sa première victoire de la saison lors de la quatrième tentative avec une défaite record de 9-0 en Premier League contre Bournemouth samedi.

“D’abord et avant tout, le score est bizarre. Nous ne nous attendons pas à un nouveau score bizarre pour de nombreuses raisons évidentes. Ce que je veux garder, c’est la façon dont nous avons joué », a déclaré Klopp.