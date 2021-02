Klopp sur la position de vengeance de Liverpool alors qu’ils se préparent à renouveler la rivalité d’Everton

Jurgen Klopp dit qu’il n’y aura pas de représailles pour le défi Jordan Pickford qui a mis fin à la saison de Virgil van Dijk… malgré de fortes émotions qui traversent son équipe.

Mais le patron de Liverpool a avoué que ses joueurs «sont tous des êtres humains», qui ont réagi passionnément juste après le derby de la Mersey en septembre, ce qui l’a laissé heureux qu’il y ait eu un long écart entre les affrontements avec Everton.

«Une semaine, deux, trois semaines plus tard, lorsque nous avons reçu le diagnostic (de blessure de Van Dijk), c’était bien que nous ne jouions pas à Everton immédiatement, laissez-moi le dire comme ça», a-t-il expliqué lors du retour à Anfield ce week-end .

«Nous sommes tous des êtres humains et bien sûr ce n’était pas agréable, mais maintenant c’est parti depuis longtemps. Rien ne sera reporté. Nous n’y pensons plus.

«Mais c’est toujours un derby et cela suffit pour être motivé au plus haut niveau et essayer de jouer le meilleur football possible. C’est à peu près tout. «

Klopp a affirmé après le derby de Goodison que Pickford aurait dû être expulsé pour le défi sur van Dijk.

L’attaquant d’Everton Richarlison a été limogé pour un autre mauvais défi, sur Thiago, qui a empêché le milieu de terrain pendant près de trois mois.

Et lorsqu’on lui a demandé s’il se souviendrait de ce match comme du tournant de la saison de Liverpool, le manager a déclaré: