Klopp sur la dispute VAR : Liverpool en a fini avec ça, nous ne sommes pas des enfants

Jurgen Klopp a déclaré que Liverpool avait surmonté la controverse sur la décision incorrecte du VAR qui a vu le but de Luis Díaz inscrit contre Tottenham le week-end dernier.

PGMOL a admis après le match que le but de Díaz avait été refusé par erreur pour hors-jeu lors de la défaite 2-1 de Liverpool contre les Spurs, et Klopp a déclaré mercredi qu’il pensait que la solution la plus idéale était de rejouer le match.

Cependant, s’exprimant lors d’une conférence de presse au lendemain de la victoire 2-0 en Ligue Europa contre l’Union SG, Klopp a déclaré qu’il avait surmonté l’incident.

« Si je donnais l’impression que j’étais encore dans [Saturday’s] match, nous ne le sommes pas », a déclaré Klopp. « Nous en avons fini avec cela. Nous ne sommes pas des enfants. C’est ça. D’un point de vue focalisé, il n’y avait pas de problème. »

La Premier League a publié l’audio de la conversation entre les officiels du match impliqués dans la controverse et a exclu les officiels du VAR, Darren England et Dan Cook, des matches de ce week-end.

Liverpool tourne désormais son attention vers Brighton, qu’il affrontera au stade Amex dimanche après-midi.