Klopp s’est dégonflé après la défaite de Chelsea

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a décrit la défaite 1-0 à domicile de jeudi contre Chelsea comme un « coup dur » alors que son équipe établissait un record de club indésirable de cinq défaites successives en championnat à domicile.

Une sixième défaite en Premier League lors de leurs neuf derniers matchs a laissé les champions à la septième place et face à la perspective de finir en dehors du top quatre après avoir valsé le titre la saison dernière.

– Notes de Liverpool: TAA 5/10, Fabinho 6/10 en cinquième défaite consécutive

– Notes de Chelsea: Mount 8/10, Christensen 7/10 alors que les Blues passent dans le top 4

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

L’ampleur de la frustration de Liverpool était là pour que tout le monde puisse voir lorsque le meilleur buteur Mohamed Salah a été remplacé juste après l’heure – l’Égyptien clairement déconcerté par la décision alors qu’il prenait sa place sur le banc en secouant la tête.

Alors que les blessures infligées à des joueurs clés ont contribué à la disparition de Liverpool, le manque d’intensité de leur jeu est mystifiant et Klopp avait l’air dégonflé jeudi.

« Malheureusement, nous ne pouvons pas dire que ce n’est qu’à la maison », a déclaré Klopp. « Il ne s’agit pas d’Anfield ou de quoi que ce soit, c’est en général, trop souvent. Dans les moments décisifs, nous devons nous améliorer.

«Nous devons montrer notre qualité en ce moment et nous ne le faisons pas assez souvent.

« C’est un coup dur. Ce n’est pas encore fait. Nous devons gagner des matchs de football. »

jouer 1:45 Frank Leboeuf et Don Hutchison félicitent le vainqueur Mason Mount pour son jeu depuis l’arrivée de Thomas Tuchel.

Ce qui était particulièrement exaspérant pour Klopp, c’est que le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a conçu un affichage presque tout droit sorti du manuel de Klopp – une cadence de travail pressante et implacable, des passes rapides et du courage dans les deux cases.

« Je suis très, très satisfait de la performance. Il était clair que nous avions besoin d’une performance complète dans tous les aspects du jeu », a déclaré Tuchel. «Nous l’avons fait, nous avons été très courageux avec le ballon et nous n’avons jamais perdu d’intensité avec le ballon.

« Nous avons toujours été agressifs et très courageux. C’était la clé. C’était une excellente performance d’équipe et une victoire méritée. Quand vous arrivez dans un match comme celui-ci, vous ne pouvez pas trop y penser. Nous avons très, très bien géré toutes les situations. »

Chelsea avait également le meilleur joueur sur le terrain à Mason Mount, dont le but en première mi-temps s’est avéré suffisant pour envoyer son équipe quatrième.

« La qualité individuelle de Mason Mount à ce moment-là a fait la différence », a déclaré Klopp. « C’était un match serré, un match intense. Les deux équipes ont beaucoup investi. Vous devez défendre différemment et nous n’avons pas bien fait là-bas. »

Liverpool a affronté Chelsea en seconde période, mais ils n’ont jamais vraiment eu l’air d’égaliser et le fait qu’ils n’aient eu qu’une seule tentative cadrée en disait long.

Le défenseur de Liverpool Andy Robertson a déclaré que l’esprit habituel de l’équipe faisait défaut.

« Cinq matchs à domicile sans victoire, c’est loin d’être suffisant », a déclaré Robertson. « Rien ne va aider les fans à la maison et ce n’est tout simplement pas assez bien parce que les matchs sont en cours.

« Trop de têtes tombent quand on passe 1-0, on ne peut pas faire ça. Le football, c’est prendre des coups. On ne peut pas se fier au passé. La saison dernière est terminée, c’est fini.

« Nous n’avons pas été assez bons pour ce que devrait être une équipe de Liverpool. »