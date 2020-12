Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que le club serait « perdu » sans les jeunes qui se sont mobilisés et ont comblé le vide laissé par leurs stars blessées.

Les champions de Premier League ont subi une longue liste de pertes cette saison avec Virgil van Dijk et Joe Gomez potentiellement absents pour le reste de la saison. Thiago, Trent Alexander-Arnold, Naby Keita, Alisson, Joel Matip, Alex Oxlade-Chamberlain, Jordan Henderson et James Milner ont également passé du temps sur la ligne de touche, et Klopp s’est tourné vers les jeunes joueurs du club pour aider à combler le vide.

Klopp est sur le point de faire tourner son équipe pour le match de phase de groupes de la Ligue des champions de mercredi contre le FC Midtjylland au Danemark, et est susceptible de donner aux jeunes joueurs une chance d’impressionner dès le départ, en soulignant le rôle qu’ils ont joué pour aider l’équipe.

– Nom de Caoimhin Kelleher – voici comment bien faire les choses

– Man City ressemble tranquillement aux favoris de la Premier League

« Nous avons eu des problèmes de blessures, nous avons perdu des joueurs de haut niveau, de haut niveau et de haut niveau à cause de blessures et c’est donc une porte fermée et une autre s’ouvre », a déclaré Klopp. «Vous avez toujours besoin des bons enfants pour profiter de l’occasion. Tous les garçons l’ont vraiment bien fait.

« Ce que Rhys Williams a fait en Ligue des champions est exceptionnel, ce que Nate Phillips a fait quand il a joué en Premier League était exceptionnel. Neco [Williams] a joué deux très bons matchs d’affilée. Curtis [Jones] joue comme s’il a joué 10 ans pour nous. Caoimhin [Kelleher] a eu la chance de montrer son talent sur la grande scène et il en a profité.

« Sans eux, nous aurions été perdus, pour être honnête. Dieu merci, ça a marché. »

Klopp a déclaré que son équipe de Liverpool était toujours désespérée de gagner au Danemark, malgré le fait que le groupe ait été cousu, mais a admis qu’il regardait leur calendrier de rencontres chargé et qu’il était donc susceptible de mélanger son pack pour le match de mercredi.

Il est peu probable que le contingent blessé de Milner, Oxlade-Chamberlain et Alisson soit en forme.