LIVERPOOL, Angleterre (AP) – L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a déclaré qu’il s’attend à ce que les supporters de l’équipe fassent preuve du “droit respect” si l’UEFA accepte la demande du club d’une minute de silence avant le match de Ligue des champions contre l’Ajax à Anfield mardi. en l’honneur de la reine Elizabeth II.

Les supporters de Liverpool ont hué l’hymne national – qui était autrefois “God Save the Queen” – lorsqu’il a été joué avant la finale de la FA Cup en mai et le Community Shield en juillet en raison de ce qui est perçu comme une opposition de longue date envers l’establishment. .

Il y a eu des périodes de silence avant les rencontres et événements sportifs à travers le pays depuis la mort de la reine à l’âge de 96 ans jeudi.

Klopp a déclaré que ce serait “la bonne chose à faire” pour Liverpool de rendre hommage et a évoqué la façon dont les fans de son club se sont comportés lors d’un match de Premier League contre le féroce rival Manchester United en avril, qui a eu lieu un jour après la mort d’un des jumeaux nouveau-nés de Cristiano Ronaldo.

Il y a eu une démonstration de soutien des fans des deux équipes pour Ronaldo, les supporters de Liverpool faisant une brève interprétation de l’hymne de leur club – “You’ll Never Walk Alone” – au milieu des applaudissements autour d’Anfield.

“Je ne pense pas que notre peuple ait besoin de conseils de ma part pour faire preuve de respect”, a déclaré Klopp. «Il existe de nombreux exemples où les gens montrent exactement le respect qu’il faut.

“L’un, étonnamment, et j’étais vraiment fier de ce moment, c’est quand nous avons affronté Man United après une situation très triste dans la famille de Cristiano Ronaldo. C’est ce que j’attends. Pour moi, il est clair que c’est ce que nous devons faire.

Les fans de Liverpool ont hué l’hymne national dans les années 1980 et pendant ce que certains appellent le “déclin géré” de la ville pendant le mandat du gouvernement dirigé par le Parti conservateur. L’échec du gouvernement à la suite de la catastrophe du stade de Hillsborough a aggravé ces sentiments et de nombreux habitants de la ville de gauche continuent de se sentir abandonnés par l’État.

Les fans de Liverpool se sont moqués de l’hymne national et de la présentation du prince William, le petit-fils de la reine, avant la finale de la FA Cup contre Chelsea.

On a demandé à Klopp comment il se sentait lorsqu’il a appris la mort de la reine.

“J’ai 55 ans et c’est la seule reine que j’ai jamais connue”, a déclaré l’entraîneur allemand. «Pour autant que je sache – je ne la connais pas – mais les choses que nous avons vues d’elle, c’était une femme vraiment chaleureuse, gentille et bien-aimée. C’est tout ce que j’ai besoin de savoir.

“En raison de mon expérience personnelle – et ce n’est pas ce que je pense, c’est ce que pensent les gens qui sont beaucoup plus proches d’elle – je respecte beaucoup leur chagrin et c’est pourquoi je montrerai mon respect demain soir avec une minute de silence s’il passe. .”

