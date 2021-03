Klopp s’apprête à apporter des changements à Chelsea alors que Liverpool obtient d’énormes gains de retour

Liverpool devrait accueillir Alisson, Fabinho et Diogo Jota dans l’équipe de la journée pour la visite de Chelsea jeudi soir.

Tous les trois ont participé à l’entraînement mardi alors que les Reds intensifiaient les préparatifs de la visite de l’équipe de Thomas Tuchel, qui ne viendra à Anfield qu’un point et une place au-dessus de leurs hôtes dans le tableau.

Alisson a raté le voyage de Liverpool à Sheffield United dimanche soir après avoir obtenu un congé de compassion suite à la mort tragique de son père dans un accident de noyade, le remplaçant Adrian gardant une feuille blanche lors de la victoire 2-0.

Fabinho n’a joué qu’une seule fois pour les Reds au cours des cinq dernières semaines et demie après s’être blessé aux muscles, mais il semble prêt à revenir au cœur de la défense après que Nat Phillips et Ozan Kabak aient commencé à Bramall Lane.

Jota devait revenir dans l’équipe le week-end dernier après avoir été mis à l’écart depuis début décembre en raison d’un problème au genou, uniquement pour une maladie qui le tenait à l’écart du match.

Jurgen Klopp a suggéré que les trois joueurs reviendraient lorsqu’ils parleraient après la victoire contre les Blades.

«Alisson et Fabinho, je suis presque sûr [will be available], » il a dit.

«Avec Diogo, il était avec nous à l’hôtel, mais il est tombé malade du jour au lendemain et nous avons dû le renvoyer chez lui. Cela dépend de la rapidité avec laquelle il récupérera, évidemment.