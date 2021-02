Juergen Klopp a déclaré qu’il n’était pas surpris de voir Mohamed Salah devenir le premier joueur de Liverpool à marquer au moins 20 buts en quatre saisons consécutives depuis le grand club Ian Rush après que l’Egyptien ait marqué deux fois lors de la victoire 3-1 de dimanche contre West Ham United.

Le doublé de Salah a porté son total de la saison à 21 dans toutes les compétitions et le manager Klopp a déclaré que l’attaquant avait un appétit incroyable pour les buts.

« Je ne suis pas surpris. Je travaille quotidiennement avec lui (Salah) et il ne cessera jamais d’avoir un énorme désir de marquer des buts », a déclaré Klopp aux journalistes.

Salah est intervenu pour revenir à la maison avec son pied gauche à la 57e minute dimanche pour son premier but en championnat depuis le 19 décembre, mettant fin à une série de six matchs de Premier League sans but.

Il a doublé l’avantage de son équipe avec une arrivée à bout portant 11 minutes plus tard.

«C’est un joueur de classe mondiale, cela ne fait aucun doute. Comme je l’ai dit ces dernières semaines, quand nous n’avons pas marqué autant de points, la seule chose que vous pouvez faire est d’essayer et d’essayer à nouveau. Vous devez prendre de bonnes décisions ou de meilleures décisions », a ajouté Klopp.

«Ce soir, il ne l’a pas forcé. Le premier but était un but intelligent et au cours des dernières semaines, il aurait probablement essayé de tirer dans les jambes, mais c’était vraiment garder la vue d’ensemble et ébrécher le ballon dans le coin le plus éloigné. Objectif de premier ordre. »

Rush a marqué 20 buts ou plus en six campagnes de 1981 à 1987.

Liverpool, troisième et leader du trail Manchester City par quatre points, accueillera Brighton & Hove Albion en championnat mercredi.