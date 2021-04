Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que c’était « génial » que la Super League ne se soit pas produite car il a défendu les propriétaires du club contre les plans mis de côté, mais a également lancé une attaque cinglante sur le nouveau format de la Ligue des champions.

Klopp, s’exprimant avant le match clé de Liverpool en Premier League contre Newcastle samedi, était frustré par les événements de la semaine dernière où son club est passé de déclarer son intention de participer à la Super League séparatiste, pour voir les plans abandonnés 48 heures après leur controverse. dévoilement.

Dans une semaine où la propriété de Liverpool a fait l’objet de vives critiques de la part des fans, Klopp espérait que le lien entre l’équipe et les supporters pourrait devenir « plus fort » après une semaine difficile.

« Nos propriétaires ne sont pas de mauvaises personnes – ils ont juste pris une mauvaise décision, mais continuons », a-t-il déclaré.

Liverpool a fait match nul 1-1 à Leeds lundi et Klopp était frustré par les abus subis par son équipe – il a dit qu’ils avaient été «jetés» dans la situation – mais il a appelé au calme avec les plans de la Super League mis de côté. Il a déclaré que les excuses publiques du propriétaire John W. Henry étaient « assez personnelles », mais a averti que les dommages causés par la Super League proposée ne guériraient pas simplement du jour au lendemain au milieu des critiques des partisans de Liverpool.

« Je connais les propriétaires, je les connais depuis six ans, je sais qu’il y a des moments où ils n’ont peut-être pas pris la bonne décision, cette fois c’est sûr », a déclaré Klopp. «Mais cela ne change pas les choses pour moi, je préfère traiter les problèmes avec les gens que je connais plutôt que de les changer. Je sais que c’est normal que les gens disent ‘comment pouvons-nous continuer? dans une semaine. »

Klopp a déclaré que l’aspect le plus positif du fiasco de la Super League était que « cela ne s’est pas produit » et que les discussions ne sont pas « encore terminées », mais il s’attendait à ce que le concept soit mis de côté. Il a dit que cela aurait été « vraiment mauvais » si la Super League était devenue réalité.

« Rien ne se reproduira à l’avenir avec ces [six breakaway] équipes, ils ne reviendront pas au coin de la rue la semaine prochaine pour essayer de faire quelque chose – ils ont tous appris leur leçon », a déclaré Klopp.

Mais Klopp a longtemps remis en question la logique de regrouper d’autres matches dans une saison et il a critiqué la structure de la nouvelle Ligue des champions avec des clubs de football fonctionnant déjà « à la limite » de la capacité maximale.





Il a dit: « Nous devons nous assurer qu’il n’y a pas de mal [the Super League], pas d’ambiance différente dans le club. Revenons au beau jeu qu’il a toujours été.

« Je ne suis pas naïf – je n’ai aucun problème avec le changement, et tant que la Super League est absente, au même moment, la nouvelle Ligue des champions est disponible.

« Qui a lu ce concept correctement et dit » Oh c’est parfait! » Et qui ne sait pas que ce n’est pas une question d’argent? C’est une blague. «

Klopp a ensuite évoqué la Ligue des Nations et le Championnat du monde des clubs, et a ajouté: « ce genre de choses se produit constamment. »

Il a ajouté: « Nous en avons déjà parlé, personne n’écoute les entraîneurs ou les joueurs. La structure du football pour le moment n’est pas préparée pour plus de matchs. Les gens de haut niveau ne comprennent pas. [this]. «