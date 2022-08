Klopp qualifie le limogeage de Parker d'”incroyable”

Londres (AFP) – Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que le limogeage de Scott Parker après seulement quatre matches de Premier League était “incroyable” et que le comportement du propriétaire de Bournemouth, Maxim Demin, montrait “à quel point les bons propriétaires sont importants”.

Parker – qui la saison dernière a ramené Bournemouth en Premier League – a été licencié mardi jours après une raclée 9-0 par Liverpool.

Cependant, cela a peut-être davantage à voir avec son interview franche d’après-match disant que les Cherries étaient “mal équipées” pour faire face aux défis de la Premier League.

Leur humiliation par Liverpool a suivi de lourdes défaites contre deux autres poids lourds de la Premier League, une défaite 4-0 contre les champions de Manchester City et une défaite 3-0 contre les leaders Arsenal.

Ces défaites sont survenues après avoir battu Aston Villa lors de leur match d’ouverture.

Klopp, cependant, n’a pas été impressionné par le traitement de l’ancien entraîneur de Fulham, Parker.

“Incroyable”, a déclaré Klopp avant le match de Liverpool contre Newcastle mercredi.

“Quand je l’ai entendu, j’ai senti que c’était le moment où vous réalisiez à quel point les bons propriétaires sont importants.”

Klopp a déclaré que les propriétaires de clubs de Premier League appartenaient à différentes catégories.

“Certains pays possèdent des clubs et certaines règles ne leur permettent pas de faire exactement ce qu’ils veulent s’ils pouvaient étirer leurs ressources”, a déclaré l’Allemand.

“D’autres clubs ont des structures, comme nous et peut-être Arsenal. Ensuite, il y a des clubs comme Bournemouth.

«Trois équipes se sont présentées: Nottingham Forest dépense, Fulham dépense et je ne me souviens pas que Bournemouth en fasse beaucoup.

“C’est difficile si vous arrivez en Premier League.”

Klopp a déclaré que les nouveaux garçons de Parker avaient fait face à une série de rencontres cauchemardesques à leur retour dans l’élite.

“Je me sentais pour Scott”, a déclaré Klopp.

«Ce n’est pas que son équipe n’est pas assez bonne. Pas du tout.

“C’est juste que, si les quatre premiers matchs incluent (Manchester) City, Arsenal et Liverpool, c’est comme une configuration pour un nouveau manager si vous avez des propriétaires nerveux.

“Scott est un manager exceptionnel et puis vous obtenez quatre matchs comme celui-ci et le propriétaire dit : ‘A plus tard ?’

“C’est vraiment dur.”