Klopp positif sur l’avenir de Wijnaldum à Liverpool au milieu des négociations contractuelles

Jurgen Klopp dit qu’il reste convaincu de garder «l’un des meilleurs joueurs que j’ai jamais formés» à Liverpool.

Mais même si le sujet de son admiration, Gini Wijnaldum, choisit de faire ce qui semble désormais presque inévitable, et convenir d’un pré-contrat en janvier avec Barcelone, le patron des Reds insiste sur le fait que son milieu de terrain restera «un professionnel hors pair» jusqu’au bout.

Klopp n’a pas caché son désir de voir Wijnaldum signer un nouveau contrat avec Anfield. «Je serais heureux s’il restait ici, tant que rien n’est décidé, je suis positif», a-t-il déclaré.

Pourtant, le temps presse pour le contrat actuel de l’international néerlandais à Liverpool, qui expire en juin. Cela signifie qu’il est en mesure de conclure un accord dans la fenêtre de janvier avec des clubs étrangers, et Barcelone n’a pas caché son désir de le tenter à tout prix.

Les propriétaires de Liverpool ont cependant une forte opinion des valeurs salariales des joueurs et, à 30 ans, Wijnaldum est au stade de sa carrière où leur politique dicte une durée plus courte. Il est peu probable qu’ils correspondent également à l’offre de contrat de Barcelone, qui a été rapportée en Espagne comme supérieure à 220 000 £ par semaine.

Cela dénote de la frustration pour Klopp, qui voit le milieu de terrain comme un élément central du système de pressage de son équipe. Mais même si l’entraîneur allemand semblait indiquer qu’il se résignait à perdre Wijnaldum, il estime que le joueur restera le professionnel ultime.

“Ce n’est pas un problème. Nous avons déjà eu des situations comme celle-ci – avec Emre Can par exemple. Il a joué et il a tout donné jusqu’au dernier jour de son contrat et Gini fera de même, sans aucun doute à ce sujet », a déclaré Klopp.

“Gini est l’une des meilleures personnes que j’ai jamais rencontrées, et c’est l’un des meilleurs joueurs que j’ai jamais entraînés et c’est une personne exceptionnelle. Cela signifie donc qu’il n’y a pas de problème, pas de problème du tout. Un professionnel exceptionnel. Nous sommes des professionnels. »