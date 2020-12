Jurgen Klopp s’est ouvert sur la relation « spéciale » qu’il a partagée avec l’un de ses prédécesseurs de Liverpool, Gerard Houllier, à la suite du décès de ce dernier à l’âge de 73 ans.

Houllier a occupé le fort d’Anfield de 1998 à 2004 et est largement reconnu pour avoir mis Liverpool à niveau à l’ère moderne du football.

Au cours de son mandat, le Français bien-aimé a conduit Liverpool à un illustre triplé en 2001, remportant finalement un total de six trophées en tant que manager du club.

Mais sa contribution à Liverpool ne s’est pas arrêtée là, car Klopp a révélé que Houllier était resté en contact régulier pour lui offrir son soutien et ses commentaires pendant sa propre période sur le siège.

« Je l’ai rencontré avant de venir à Liverpool et je le connaissais un peu alors », a expliqué Klopp à Liverpoolfc.com . «Quand je suis arrivé ici, l’un des premiers messages que j’ai reçus – et je ne savais même pas qu’il avait mon numéro – était de Gérard Houllier.

«Je sais qu’il avait d’autres clubs – a travaillé pour d’autres clubs, a réussi avec d’autres clubs – mais comme il l’a décrit, Liverpool était son club, son vrai club où il se sentait probablement toujours plus connecté que tout autre club.

«Il m’a vraiment soutenu dès le premier jour; d’ici là, toujours les messages arrivaient après les gros matchs, les grandes défaites, les grosses victoires et tout ce genre de choses. Entre les deux, Gerard m’a vraiment envoyé un texto et m’a dit: «C’était vrai… c’était faux… je connais la situation…» et tout ce genre de choses.

«C’était une personne vraiment, vraiment, vraiment gentille et douce. Il me manque déjà maintenant. Peut-être que la seule bonne chose que vous puissiez dire sur le moment est qu’il ne sera jamais oublié ici.