La récession de Liverpool s’est poursuivie alors qu’ils étaient éliminés de la FA Cup par Manchester United dimanche, mais le manager Jurgen Klopp a déclaré que son équipe allait dans la bonne direction.

Une course lamentable depuis Noël n’a vu Liverpool gagner qu’une seule fois en sept matchs et même cela contre une équipe virtuelle Aston Villa des moins de 23 ans au troisième tour de la FA Cup.

Contre United, ils ressemblaient beaucoup plus à leurs anciens, en particulier à la ligne avant ratée, Mohamed Salah se remettant en forme avec deux buts bien pris.

Ils semblaient mal à l’aise à l’arrière alors que United contre-attaquait avec un effet dévastateur et était assommé par un superbe coup franc de Bruno Fernandes tardivement.

C’est l’une des périodes les plus difficiles que Klopp a endurées à Liverpool depuis un certain temps, mais l’Allemand a été optimiste malgré les erreurs décisives qui se sont avérées coûteuses.

« Ce n’est pas ce que nous voulions, donc c’est frustrant », a déclaré Klopp. «Nous n’étions pas au top absolu, mais nous avons fait beaucoup de pas dans la bonne direction.

« On pouvait voir que les garçons voulaient vraiment changer la fortune, ils voulaient marquer des buts et c’est bien. On a fait ça, on a marqué deux fois, ce qui est bien aussi. Tout va bien mais à la fin ils ont marqué trois, on a marqué deux. et ils ont fini.

jouer 1:59 Bruno Fernandes et Manchester United ont battu Liverpool 3-2 pour se qualifier pour le cinquième tour de la FA Cup.

« Mais nous pouvons retirer les points positifs de ce match, bien sûr – j’ai vu beaucoup de pas dans la bonne direction et c’est très bien. »

Après avoir observé la façon dont son équipe était défaite lors de la pause par United, il a déclaré qu’ils devraient travailler sur le terrain d’entraînement cette semaine pour se préparer au voyage à Tottenham Hotspur, qui compte également beaucoup sur les contre-attaques.

« C’était une bonne préparation pour Tottenham », a-t-il déclaré. « Nous savons exactement sur quoi nous devons travailler. Si vous êtes dans une situation que vous n’aimez pas, vous voulez en sortir.

« Nous voulons en sortir et pour cela nous devons faire des pas. Ce soir, nous avons fait ces étapes – pas les dernières, mais nous avons fait des pas et c’est pour le moment d’accord. »

Klopp a nié que son équipe, qui échapperait au top quatre de la Premier League si elle perdait contre Tottenham jeudi, manquait de confiance.

« Ce soir, je n’ai vu aucun problème de confiance. Nous y sommes, croyez-moi, et nous allons régler ça », a-t-il déclaré.