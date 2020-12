Jurgen Klopp n’a pas pu résister à un coup effronté à Manchester United alors que Liverpool a remporté le prix BBC Sports Personality Team of the Year 2020.

Lors de la remise du prix, aux côtés du capitaine de Liverpool Jordan Henderson, Klopp a visé les rivaux amers des Reds avec un sourire narquois sur le visage.

« Gagner ce prix à Manchester le rend encore plus agréable au fait », a déclaré Klopp.

À propos du prix, il a ajouté: « Mon équipe le mérite. Ils ont fait un travail incroyable. Caractère, désir et puissance du club, ce qui est un grand moment. C’était un grand moment.

«Nous pouvons attendre les fans. Nous faisons ce que nous pouvons pour passer le temps jusqu’à ce qu’ils reviennent.

« Nous organiserons une grande grande fête quand nous serons à nouveau autorisés. J’espère que nous pourrons gagner deux choses à célébrer avec eux. Nous avons hâte de les revoir. »

Quelques instants plus tard, Klopp a remporté le prix BBC Sports Personality Coach of the Year 2020.

Après avoir remporté ce prix, il a ajouté: « C’est vraiment sympa et au nom de mes entraîneurs, je l’accepte et je le ramène à Liverpool. Merci beaucoup. »