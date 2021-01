Ole Gunnar Solskjaer a accusé les managers rivaux d’avoir tenté d’influencer les arbitres après que le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, ait fait référence au record de pénalités de Manchester United après la défaite 1-0 de son équipe contre Southampton.

Klopp a déclaré après le match que Liverpool aurait dû recevoir deux pénalités et a suggéré que United aurait peut-être été plus susceptible d’obtenir les décisions.

Klopp est le dernier entraîneur, après Jose Mourinho et Frank Lampard, à souligner le nombre de pénalités accordées à l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaaer.

« Je ne peux pas parler au nom des autres managers, pourquoi ils disent des choses comme ça », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse lundi.

« J’ai senti que cela fonctionnait l’an dernier en demi-finale de la FA Cup parce que Frank [Lampard] en a parlé et nous avons eu une pénalité clouée que nous aurions dû avoir que nous n’avons pas obtenue, alors peut-être que c’est une façon d’influencer les arbitres. Je ne sais pas, mais je ne m’inquiète pas pour ça. Quand ils commettent une faute sur nos joueurs, c’est une pénalité. «

L’observation de Klopp selon laquelle United a eu « plus de pénalités en deux ans que moi en cinq ans et demi » a également incité Solskjaer à faire référence aux célèbres « faits » de l’ancien patron de Liverpool Rafael Benitez à Sir Alex Ferguson lorsque les deux équipes étaient lutte pour le titre en 2009.

Les statistiques montrent que depuis que Solskjaer a pris les commandes à Old Trafford en décembre 2018, United a reçu 42 pénalités dans toutes les compétitions par rapport aux 19 de Liverpool.

Cette saison en Premier League, United – à égalité de points avec Liverpool en tête du classement avec un match en cours – a reçu six pénalités contre cinq de Liverpool tandis que Leicester en a remporté 10.

Des sources ont déclaré à ESPN que la FA ne prendrait aucune mesure concernant les commentaires de Klopp.

« Je ne sais pas combien de pénalités ils [Liverpool] ont eu », a déclaré Solskjaer.

« Je ne compte pas le nombre de pénalités qu’ils ont, donc s’ils veulent passer du temps à s’inquiéter du moment où nous nous faisons une faute dans la surface, je ne passe pas de temps là-dessus. »

United ira clairement au sommet s’il bat Burnley à Turf Moor le 12 janvier mais affrontera d’abord deux matchs de coupe contre Manchester City en Coupe Carabao (mercredi à 14 h 45 HE, en direct sur ESPN +) et Watford en FA Cup (samedi à 15 h HE, en direct sur ESPN +).

Solskjaer se bat toujours sur quatre fronts à l’approche de la seconde moitié de la saison et malgré l’ouverture de la fenêtre de transfert le 1er janvier, il a déclaré qu’il souhaitait garder la main sur des joueurs marginaux comme Jesse Lingard pour aider à naviguer dans un calendrier chargé d’ici mai.

« Cette saison sera consacrée à l’effectif et à la rotation et à ce que les bons joueurs jouent au bon moment », a ajouté Solskjaer. « Dites Jesse [Lingard], disent les joueurs qui n’ont pas autant joué, maintenant ils doivent être prêts quand ils en ont l’occasion.

« Vous voyez Eric Bailly qui est venu et qui a brillamment fait. Il a eu des blessures et des soucis mais il faut bien s’entraîner et c’est le travail que font les entraîneurs sur le terrain d’entraînement et les joueurs font aussi le travail. .

« Lorsque vous avez une chance, vous devez être prêt à la saisir. »