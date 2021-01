Jurgen Klopp s’est ouvert sur les plans de transfert de Liverpool en janvier et a admis que le club recherchait des joueurs qui étaient à la fois des solutions à court et à long terme.

Mais le patron des Reds a averti que signer un défenseur central prêt à l’emploi pour Liverpool était beaucoup plus difficile qu’il n’y parait, et il ne peut pas garantir que le club d’Anfield obtiendra un candidat approprié.

Liverpool a eu des difficultés en défense toute la saison après avoir perdu le défenseur central, Virgil van Dijk et Joe Gomez, à cause de blessures à long terme.

Joel Matip a également été dans les guerres ces dernières semaines, tandis que Fabinho – qui a remplacé le défenseur central – a raté des matchs en raison d’une blessure pour les Reds.

La pression est sur Klopp et co. pour attraper un défenseur de classe mondiale en janvier qui résoudra tous les problèmes de Liverpool et les mènera à un deuxième titre lors de saisons consécutives.

Mais Klopp a averti que ce n’était pas aussi facile que cela, car les meilleurs clubs, qui hébergent les meilleurs talents, ne visent pas à renforcer leurs rivaux.

Cela dit, Klopp a laissé entendre qu’une signature pourrait être en cours, car Liverpool travaille toutes les heures de veille pour conclure un accord.

Il a également expliqué que, en fin de compte, c’est le plan de Liverpool de signer une solution à court terme – quelqu’un qui peut résoudre les problèmes actuels du club – et une solution à long terme – un défenseur qui peut la combler pour Van Dijk et Gomez à l’avenir – tout en un défenseur central.