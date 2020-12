Jurgen Klopp insiste sur le fait qu’il a toujours une confiance totale en ses joueurs de Liverpool malgré leurs oscillations, insistant sur le fait qu’ils sont « un groupe de premier plan ».

Liverpool a perdu une partie de son aura cette saison par rapport aux deux campagnes précédentes et la difficulté de West Brom les a rendus vulnérables à la forteresse d’Anfield.

Les Baggies de Sam Allardyce ont remporté un match nul mérité pour devenir la deuxième équipe de Premier League en près de deux ans à quitter Anfield avec un point.

Bien que les champions de Klopp soient toujours en tête, leur total de 32 points après 15 matchs avant l’affrontement de ce soir avec Newcastle est de 11 de moins que la saison dernière et de sept de moins qu’il y a deux ans.

Liverpool a parfois semblé suspect cette saison et Brighton et Fulham les ont également tenus à des tirages au sort le mois dernier.

Klopp refuse de lire trop dans leur forme incohérente et dit qu’il a toujours une confiance absolue en son équipe en raison du succès qu’ils ont obtenu.

« Les garçons sont un groupe de premier plan », a déclaré le patron de Liverpool. «Ils formaient un groupe de tête après avoir remporté 7-0 [at Crystal Palace ] et ils sont un groupe supérieur après avoir fait match nul contre West Brom. C’est comme ça et ça ne change pas.

«Si la perspective de l’extérieur change, je peux imaginer cela après cela, mais je ne suis plus un jeune manager et je peux juger ces choses de la bonne manière.