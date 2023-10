L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, s’est dit détendu quant à la finition de Darwin Núñez après que l’attaquant ait raté un but ouvert alors que le club du Merseyside maintenait un bilan parfait dans le match. Ligue Europa cette saison avec une victoire 5-1 contre Toulouse.

Le joueur de 24 ans, qui a déménagé au première ligue club du club portugais de Benfica pour un contrat d’une valeur initiale de 75 millions d’euros (79,1 millions de dollars) en juin de l’année dernière, a raté l’occasion idéale de marquer son deuxième but de la soirée jeudi contre Ligue 1‘s Toulouse, mais a réalisé une performance impressionnante à Anfield.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Après avoir marqué en première mi-temps, Núñez a aidé Liverpool à prendre cinq points d’avance en tête du groupe E. Diogo Jota, Wataru Endo, Ryan Gravenberch et Mohamed Salah étaient tous sur la feuille de match.

“Il a joué de manière incroyable. Honnêtement, à ce moment-là, je m’en fiche qu’il touche le poteau à ce moment-là parce que tout avant était super convaincant, était absolument clair”, a déclaré Klopp aux journalistes.

“Comment il a éloigné le défenseur, comment il a dépassé le gardien de but, c’était une situation parfaite… C’est un garçon ou un homme heureux sur le moment et vous pouvez le constater tous les jours. Et maintenant, nous devons nous assurer que cela reste comme ça. que.”

Jurgen Klopp a défendu Darwin Núñez après le raté de l’attaquant de Liverpool contre Toulouse en Ligue Europa. Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Klopp a déclaré qu’il y avait beaucoup plus à venir de la part du milieu de terrain de 21 ans Gravenberch, qui s’est glissé dans le coin quelques instants après le raté de Nunez. Il s’agissait de la première titularisation consécutive de Gravenberch en 18 mois, après avoir rejoint Bundesliga champion du Bayern Munich le jour de la date limite de transfert en septembre.

“Je l’aime beaucoup en tant que garçon et joueur, et c’est vraiment agréable de voir à quel point il recommence à croire en lui-même. C’est évidemment très important pour chaque joueur, mais surtout pour un jeune joueur”, a déclaré Klopp à propos de Gravenberch.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de Liverpool cette saison, Klopp a répondu : “Je pense que c’est vraiment facile de tomber amoureux de cette équipe parce qu’elle [has] tellement d’excitation là-dedans.

“La façon dont les équipes interagissent les unes avec les autres est vraiment agréable, car lorsque vous parlez de reconstruction d’une équipe, tout dépend évidemment des choses que vous voyez sur le terrain, mais pour voir qu’il doit y avoir une reconstruction en dehors du terrain également. — et ça se passe vraiment bien.”

Quatrième de Premier League, Liverpool est à trois points du haut du classement et accueillera prochainement Nottingham Forest dimanche.