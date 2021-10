Klopp ferait un bon Bond ! | Carra rencontre Craig | Vidéo | Regarder une émission de télévision

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





Jamie Carragher a rencontré Daniel Craig pour discuter de son amour pour Liverpool, du frisson qu’il a ressenti en rencontrant les joueurs de Liverpool en personne, de sa dernière apparition en tant que James Bond et de la question de savoir si Jurgen Klopp ferait un bon 007 ! No Time To Die est maintenant au cinéma.