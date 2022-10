Klopp fait des gaffes alors que Forest choque Liverpool

Liverpool a subi une défaite choc contre Nottingham Forest samedi. Malgré 75% du ballon et plus de tirs au total pendant le match, les Reds ont abandonné leur troisième match de Premier League de la campagne. C’était aussi la septième fois que le club du Merseyside perdait des points en seulement 11 matches.

Lorsqu’on lui a demandé si son équipe méritait une victoire ce jour-là, Klopp était ambivalent. “Je ne suis pas sûr”, a déclaré l’entraîneur à beIN Sports dans son interview d’après-match. “Mériter? Nous avons encaissé un but après une énorme erreur, que nous avons commise. Inutile. Complètement non forcé en fait, mais cela arrive.

Choc forestier Liverpool; Pression sur Klopp

Alors que les équipes avaient en fait le même nombre de tirs cadrés pendant le match, Klopp a affirmé que Liverpool avait aidé Forest dans son attaque. “Mais toutes les chances qu’ils avaient, nous leur avons donné en jouant les mauvaises passes”, a déclaré Klopp. “Toutes les chances qu’ils ont eues étaient des contre-attaques lorsque nous leur avons donné le ballon dans des moments où vous ne pouvez pas leur donner le ballon.”

Le coach a également ajouté que son équipe avait également gaspillé plusieurs occasions faciles devant le but. “Et puis nous avons eu cinq ou six coupes claires, 100% sans prise de tête après les coups de pied arrêtés”, a déclaré un Klopp frustré.

« Nous aurions dû gagner ce match, mais nous ne l’avons pas fait. Et il y a une raison à cela, parce que nous n’étions pas assez concentrés à un moment donné. Et peut-être de l’autre côté la même raison, je ne sais pas. Nous avons l’habitude de mettre ces chances de côté, mais nous ne l’avons pas fait et c’est un résultat raisonnable.

Les blessures ont clairement affecté cette équipe de Liverpool. Thiago Alcantara et Darwin Nunez ont tous deux relevé de nouveaux problèmes avant le week-end. Le milieu de terrain souffre actuellement d’une infection de l’oreille, tandis que Darwin a une blessure musculaire mineure. Klopp a cependant déclaré que ces deux joueurs devraient être prêts à jouer la semaine prochaine.

La défaite de Liverpool laisse l’équipe au septième rang du classement de la Premier League après 11 matchs.