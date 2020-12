Jurgen Klopp dit qu’il « avait besoin » de Mohamed Salah pour jouer les 90 minutes au FC Midtjylland mercredi alors que Liverpool avait déjà remporté son groupe de Ligue des champions.

Salah a ouvert le score dès la première minute du match au Danemark, mais une équipe des Reds très changée a dû se contenter d’un point après qu’Alexander Scholz ait marqué un but égalisateur en deuxième mi-temps sur penalty.

La récente croisade de Klopp contre la congestion des matches et le nombre de matchs que son équipe devrait jouer signifiaient que beaucoup s’attendaient à ce qu’il laisse la plupart des noms de stars à la maison pour le choc en caoutchouc mort, mais Liverpool a mis fin au match avec Salah toujours sur le terrain et a rejoint par Roberto Firmino et Sadio Mane en attaque.

« Vous pouvez apporter des changements, mais vous avez besoin de quelques postes clés », a déclaré Klopp aux journalistes. «Cela aurait pu être l’un des trois autres à l’avant (jouer 90 minutes) aussi.

«Dans la dernière ligne, c’était la raison pour laquelle Fabinho y a joué 45 minutes. Au milieu de terrain, cela aurait probablement été Naby (Keita), mais il n’a pas joué si souvent, il ne pouvait donc pas remplir le rôle et a encore besoin de minutes.

«C’était la décision de Mo et comment le jeu s’est développé et à quoi ressemblait le jeu, Mo avait l’air bien, c’est pourquoi nous ne l’avons pas enlevé.

«Même si les joueurs ne jouent pas beaucoup, il est difficile de passer 90 minutes après un temps assez long quand on ne joue pas 90 minutes.

«J’étais en contact avec Mo et il n’a eu aucun problème, c’est pourquoi il est resté sur le terrain.