Klopp exclut que Liverpool fasse des signatures pour couvrir les blessures

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que son équipe ne ferait plus de signatures pour remplacer les joueurs blessés.

L’équipe de Klopp a signé Darwin Nunez de Benfica, attaquant le milieu de terrain Fabio Carvalho de Fulham et l’arrière droit Calvin Ramsay d’Aberdeen cet été, mais ils ont également été blessés.

Diogo Jota, Ibrahima Konate et Kostas Tsimikas ne sont que quelques-uns des joueurs en marge de Liverpool, mais lors d’une conférence de presse vendredi, Klopp a déclaré qu’il ne serait pas pressé de faire des signatures pour couvrir ces absences.

Liverpool lance sa campagne de Premier League avec une visite à Fulham, nouvellement promu, samedi midi.

“Nous avons trop de blessés, c’est vrai”, a déclaré Klopp. “Mais rien n’a changé [in terms of new signings]. Situations malchanceuses. Nous avons commencé avec Diogo qui s’est à nouveau blessé.

“Kostas n’a pas eu de chance dans une situation d’entraînement. Il pourrait être prêt à s’entraîner la semaine prochaine, ce qui est utile. Ibou [Konate] dans un défi contre Strasbourg, il faut voir combien de temps cela prendra mais il est absent pendant un certain temps.

LES PREMIERS MATCHS DE LIVERPOOL 6 août Fulham (A) 15 août Palais de cristal (H) 22 août Manchester United (A) 27 août Bornemouth (H) 31 août Newcastle (H) 3 septembre Everton (A)

“Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes que nous avons avec un transfert. Pour le moment, cela n’a aucun sens pour nous. Mais la fenêtre de transfert est toujours ouverte et nous verrons.”

Il y avait de bonnes nouvelles pour Klopp, cependant, car il a confirmé que le gardien de but Alisson est apte à commencer contre Fulham après avoir raté une grande partie de la pré-saison avec un problème musculaire abdominal.

Klopp a également déclaré qu’il s’attendait à ce que le milieu de terrain Naby Keita reprenne l’entraînement vendredi après avoir raté le match amical de Liverpool contre Strasbourg en raison d’une maladie.