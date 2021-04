Jurgen Klopp et James Milner de Liverpool se sont publiquement opposés à la proposition de la Super League européenne (ESL), mais le manager insiste sur le fait qu’il ne quittera pas Anfield à cause des plans.

Liverpool a confirmé dimanche qu’il était l’un des six clubs de Premier League à faire partie d’une ligue.

Au total, 12 clubs – AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelone, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid et Tottenham – ont rejoint l’ESL en tant que membres fondateurs.

Avant le match nul 1-1 de Liverpool à Leeds United lundi, Klopp a réitéré sa position de 2019 selon laquelle il était contre l’idée.

«Mon opinion n’a pas changé», a-t-il déclaré à Sky Sports. « Évidemment, j’en ai entendu parler pour la première fois hier, et j’essayais de préparer un match, un match très difficile contre Leeds, et je savais jusqu’à présent que nous avions des informations, pas beaucoup pour être honnête.

« La plupart des choses que vous pouvez lire plus ou plus dans les journaux ou autre. C’est une question difficile. Les gens ne sont pas contents, et je peux le comprendre, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que nous n’avons été impliqués dans aucun processus, pas les joueurs pas moi, nous ne savions pas à ce sujet.

« C’est le cas ou le fait, les faits sont là. Nous devrons attendre de voir comment cela évolue. J’ai 53 ans et depuis que j’étais un joueur professionnel, la Ligue des champions était là. Mon objectif a toujours été – en tant que joueur, ce n’était pas possible – en tant que manager, il fallait toujours viser à entraîner une équipe là-bas.

« Donc, je n’ai évidemment aucun problème avec la CL, j’aime le fait que le football soit compétitif. J’aime le fait que West Ham pourrait jouer au football de CL l’année prochaine – je ne veux pas qu’ils soient honnêtes parce que nous pourrions vouloir faire ça, mais j’aime qu’ils aient la chance. «

jouer 0:37 Les fans se sont rassemblés devant Elland Road avant Leeds vs Liverpool pour protester contre la Super League européenne.

Après le match, Milner a également exprimé sa déception face à l’annonce et a déclaré qu’il était contre la ligue.

« Je ne peux que donner mon opinion personnelle et je n’aime pas ça du tout et j’espère que cela n’arrivera pas », a-t-il déclaré à la BBC. « Il [the current system] fonctionne bien depuis longtemps.

« Ce que nous avons fait de spécial au cours des dernières années, c’est que nous avons gagné le droit de remporter la Ligue des champions et le droit de gagner la Premier League. Le produit que nous avons actuellement est très bon.

« C’est difficile. En entrant dans le match aujourd’hui, les fans de Leeds ont exprimé leurs sentiments. En tant que joueurs, nous n’avons pas vraiment notre mot à dire, donc c’est un peu injuste. Tout ce que nous pouvons faire est d’essayer de gagner des matchs de football. »

Klopp n’a pas tardé à nier les informations selon lesquelles il démissionnerait lors d’une conférence de presse à la suite de la proposition et a exhorté les partisans à rester fidèles à l’équipe.

« Je ne pense pas que ce soit une bonne idée », a-t-il ajouté. « Je ne veux pas être impliqué dans ce genre de choses, je ne les comprends pas. Il ne s’agit pas de me laisser tomber. Je suis ici en tant qu’entraîneur de football et entraîneur. Je le ferai tant que les gens me le permettront. fais ça.

« J’ai entendu dire aujourd’hui que je démissionnerais ou autre. Si les temps deviennent encore plus difficiles, cela me rend plus collant que je reste ici. Je me sens responsable de l’équipe, du club, de la relation que nous avons avec nos fans, et c’est pourquoi c’est un période très difficile pour eux, j’en suis sûr, mais je vais essayer de les aider d’une manière ou d’une autre. «