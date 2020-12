Anfield était vide, l’équipe de Liverpool épuisée par une blessure et ce n’était guère une performance vintage, mais la victoire 1-0 contre l’Ajax Amsterdam mardi a encore laissé le manager Jurgen Klopp éclatant de fierté.

« Honnêtement, depuis que je suis à Liverpool, cela semble être l’une des plus grandes soirées de la Ligue des champions. Sans supporters, c’était la plus importante, la plus difficile, la plus exceptionnelle », a-t-il déclaré.

« Dans les circonstances, il n’y a pas eu grand-chose à sourire, ça a été difficile et les garçons se sont lancés dans le match », a déclaré l’Allemand après que son équipe ait obtenu la première place du groupe D.

« Robbo [Andy Robertson] a un bon coup à la cheville et se pousse à travers, Hendo [Jordan Henderson] avec un mal de dos, Gini [Georginio Wijnaldum] – Je n’ai pas de mots pour lui. Curtis Jones, quel match, c’est incroyable, je suis vraiment fier. «

Jones, âgé de 19 ans, a remporté la deuxième mi-temps et a été l’un des joueurs les plus brillants de la bataille au milieu de terrain.

« Curtis est un très bon enfant, un bon joueur et je suis heureux de l’avoir avec lui. Parfois, avec des blessures, il y a toujours une opportunité et il l’a saisie », a-t-il déclaré.

Klopp avait un autre mal de tête à affronter avant le match, le gardien Alisson Becker étant exclu d’une tension aux ischio-jambiers, et le gardien irlandais des moins de 21 ans Caoimhin Kelleher a été choisi avant le plus expérimenté Adrian.

« Je pense vraiment qu’Adrian a fait un travail fantastique pour nous, il a gardé beaucoup de feuilles blanches, a joué partout. Mais maintenant, nous avions besoin de la capacité de jeu naturelle de Caoimhin Kelleher. Il est également un bon bloqueur de tir. mais on ne sait jamais comment ils vont s’en sortir. Je suis vraiment content de son calme et de ses qualités », a déclaré Klopp.

Kelleher a fait un arrêt essentiel dans les derniers instants pour s’assurer des trois points.

« C’est pour ça que je suis là, je travaille tous les jours à l’entraînement pour m’assurer d’être prêt et j’ai pu faire quelques arrêts », a-t-il déclaré.

« C’était incroyable pour moi, faire mes débuts en Ligue des champions a été énorme et nous avons remporté la victoire et nous nous sommes qualifiés. Une super soirée. »