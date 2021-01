Jurgen Klopp a rejoint Jose Mourinho pour critiquer Manchester United sur le nombre de pénalités marquées par Bruno Fernandes.

Les Red Devils sont devenus des prétendants surprises au titre de Premier League après leur victoire 2-1 contre Aston Villa vendredi soir.

Mais ils ont eu un peu de chance de s’échapper avec une victoire, après qu’un autre coup de pied controversé de Bruno Fernandes les ait aidés à gagner.

Douglas Luiz a été accusé d’avoir renversé Paul Pogba, mais il est apparu que la star française s’est trébuché avant que Fernandes ne se mette à marquer le vainqueur.

Le milieu de terrain portugais a désormais inscrit 15 tirs au but depuis son transfert au début de l’année dernière, dont sept toutes compétitions confondues cette saison.

Cependant, Klopp se sent dur fait après avoir vu son équipe se voir refuser deux pénalités lors de sa défaite 1-0 contre Southampton lundi soir.

United est maintenant à égalité avec 33 points avec Liverpool en haut du tableau et a un match en main, bien que le patron des Reds n’ait pas tardé à souligner sa fortune au penalty.

S’exprimant après la défaite des Saints, il a déclaré: « » Manchester United a eu plus de pénalités en deux ans que moi en cinq ans et demi – mais [we have] pas d’excuses pour ce soir.