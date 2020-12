Jurgen Klopp a rendu un hommage ultime aux jeunes joueurs qui ont maintenu les rêves de trophées de Liverpool en vie.

«Sans eux, nous aurions été perdus. Ils sont la principale raison à cela – ils sont vraiment prêts pour cela », a déclaré le patron des Reds, alors qu’il se prépare à remercier ses talentueux enfants en sélectionnant peut-être la plus jeune équipe à avoir jamais représenté le club en Ligue des champions.

L’entraîneur allemand a été en proie à une crise de blessures cette saison qui l’a vu perdre 15 joueurs différents en raison d’une blessure et d’une absence liée à Covid-19.

Mais son équipe est toujours à égalité de points avec les Spurs en tête de la Premier League, se sont déjà qualifiés pour le KO de la Ligue des champions … et pourraient enregistrer leur plus haut total de points en phase de groupes avec une victoire à Midtjylland.

C’est grâce aux adolescents Curtis Jones, Neco Williams et Rhys Williams, ainsi qu’à des jeunes inexpérimentés tels que Caoimhin Kelleher et Nat Phillips, qui ont déjà fait 26 apparitions dans les ligues Premier et Champions.

C’est un nombre étonnant d’apparitions seniors pour un groupe aussi jeune, et à l’exception de Phillips, qui a été absent de l’équipe européenne, la plupart seront de nouveau présents au Danemark.

Et Klopp dit qu’ils méritent désormais d’être reconnus en tant que véritables joueurs de la première équipe. «Nous avons clairement eu des problèmes de blessures, nous avons perdu les meilleurs joueurs de haut niveau à cause de blessures et bien sûr», a-t-il expliqué.

«Une porte se ferme et une autre s’ouvre. Mais vous avez toujours besoin des bons joueurs pour saisir cette chance. Dieu merci, cela a fonctionné – parce qu’ils étaient prêts.