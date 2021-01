Klopp détaille la position définitive de Liverpool sur la signature d’un défenseur ce mois-ci

Jurgen Klopp dit que Liverpool doit «se battre contre le monde» pour offrir «la saison la plus spéciale du club».

Le patron des Reds était de bonne humeur en admettant qu’il n’avait pas les fonds nécessaires pour plonger dans la fenêtre de transfert de janvier pour signer le centre expérimenté et de première classe dont la moitié avait désespérément besoin.

Mais Klopp a insisté sur le fait qu’il était inutile de se plaindre de l’absence de signature pour répondre à sa crise de blessures défensives – car tous les clubs de football ont été anéantis par la dévastation financière causée par la crise des coronavirus qui a balayé le monde.

Au lieu de cela, il dit que son travail consiste à travailler avec ce qu’il a et à inspirer ses champions à des sommets encore plus grands sous une telle adversité, et à produire une autre saison chargée de trophées qui se classera parmi les plus grandes de Liverpool.

« Un supporter peut le regarder et penser » qu’ils ont besoin d’un demi-centre et que l’autre équipe en a un bon alors amenez-le « . Je comprends cela mais mon travail n’est pas cela», a-t-il expliqué.

«Mon travail est vraiment de rendre les joueurs que nous avons ici aussi forts que possible pour faire face à la situation la plus délicate que vous puissiez imaginer – trois demi-centres seniors et ils sont tous blessés.

«Nous ne pouvons pas le trier maintenant sur le marché des transferts. Le club essaie ce qu’il peut. Mais s’ils ne le peuvent pas, nous devons faire ce que nous avons fait jusqu’à présent, même si tout le monde pense «maintenant, ils n’ont aucune chance».

«Nous devons devenir plus forts en tant que groupe, rester plus unis et lutter contre le monde. Luttez contre les circonstances.