Pour Jurgen Klopp, rien ne cachait sa joie alors que deux de ses jeunes stars ont intensifié leurs performances décisives lors de la victoire de mercredi soir sur Tottenham.

Roberto Firmino a frappé un vainqueur tardif alors que les champions de la Premier League prenaient le contrôle en haut du tableau avec un succès 2-1.

Et bien que ce soit effectivement une performance qui a montré le genre de mentalité qui a vu Liverpool mettre fin à ses 30 ans d’attente pour le titre la saison dernière, ce sont deux nouveaux arrivants relatifs qui ont vraiment attiré l’attention de leur manager.

Curtis Jones a de nouveau impressionné au milieu de terrain, le joueur de 19 ans jouant avec intelligence et maturité alors qu’il produisait un autre bel affichage.

Et au cœur de la défense, là où les problèmes de blessures de Liverpool ont le plus frappé, un autre adolescent, Rhys Williams, a intensifié sa performance aux côtés de Fabinho.

S’exprimant après le match, Klopp était plus qu’heureux de féliciter le jeune couple – tout en soulignant quelques éléments qu’il avait notés pendant le match.

Jones a de plus en plus brillé au début de la saison au milieu de terrain, et avoir été le meilleur joueur de Liverpool ce week-end lors du tirage au sort à Fulham, faisait à nouveau partie intégrante de la performance de son équipe.

Son affichage exceptionnel était un autre signe de son énorme potentiel, ce qui a amené Klopp à déclarer: «Curtis est Curtis. Notre garçon. Dieu merci. Imaginez que vous deviez le signer!