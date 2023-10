Klopp demande une rediffusion Liverpool vs Tottenham après une erreur du VAR

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, espère que leur récent match contre Tottenham Hotspur méritera une rediffusion. Les Spurs ont battu leurs adversaires en visite samedi 2-1 dans des circonstances extrêmement controversées.

Luis Diaz a donné l’avantage aux Reds avec un but à la 34e minute du match. Néanmoins, l’arbitre assistant a levé son drapeau, estimant que l’attaquant colombien était hors-jeu. VAR est intervenu mais a supposé que la décision initiale sur le terrain était un but. En raison de cette hypothèse, les autorités n’ont pas réussi à annuler la mauvaise décision.

Klopp : « L’audio ne change pas » mauvaise décision

L’audio de la communication du VAR sur le but refusé a été diffusé mardi. Klopp, cependant, n’était pas intéressé par l’audio bizarre ou par les excuses de la Premier League. « L’audio n’a rien changé du tout parce que je connaissais le résultat », a déclaré Klopp aux journalistes lors d’une conférence de presse mercredi. « Nous avons marqué un but et cela ne comptait pas. »

« Il est vraiment important que, aussi grand que soit le football, nous le gérions de manière appropriée : toutes les personnes impliquées, en particulier le VAR, ne l’ont pas fait exprès. Et nous ne devrions pas l’oublier. C’était une erreur évidente et je pense qu’il existe des solutions.

Klopp dit que la rediffusion Liverpool vs Tottenham est nécessaire, mais peu probable

Klopp a alors affirmé qu’une rediffusion du match serait la seule solution au problème. Cependant, l’entraîneur allemand était également conscient que la ligue n’autoriserait probablement pas la rediffusion. « Pas en tant que manager de Liverpool, mais plutôt en tant que footballeur, je pense que le seul résultat devrait être une rediffusion, mais cela n’arrivera probablement pas », a poursuivi Klopp.

« L’argument contre cela serait que cela ouvre les portes. Tout le monde le demandera alors. C’est sans précédent. Je suis habitué aux décisions erronées et difficiles, mais quelque chose comme ça ne s’est jamais produit.

Cette défaite a fait chuter Liverpool à la quatrième place du classement de l’élite anglaise, à deux points du leader Manchester City. Les Spurs, en revanche, se sont hissés à la deuxième place du classement. Les Reds ont également terminé le match des Spurs avec seulement neuf joueurs après l’expulsion de Curtis Jones et Diogo Jota. Le duo sera désormais suspendu pour le difficile voyage à Brighton le dimanche 8 octobre.

