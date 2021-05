Klopp de Liverpool sur le calendrier des rencontres de Man United: c’est un crime

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a critiqué la Premier League pour avoir remis à Manchester United un calendrier de rencontres chargé et l’a qualifié de « crime ».

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer disputera trois matches en cinq jours après que leur affrontement contre Liverpool le 2 mai ait été reporté en raison des partisans de United qui protestaient à l’intérieur et à l’extérieur d’Old Trafford contre la propriété de Glazer.

Solskjaer était furieux contre les matches modifiés et a aligné une équipe affaiblie lors de la défaite 2-1 contre Leicester City mardi avant le match réorganisé contre Liverpool jeudi.

Le résultat voit Liverpool faire face à une bataille pour assurer le football de la Ligue des champions alors qu’il est sixième du tableau et sept points derrière Chelsea, quatrième, avec quatre matchs à jouer.

Lorsqu’on lui a demandé si la décision de Solskjaer de faire une foule de changements était frustrante, Klopp a déclaré lors d’une conférence de presse: «C’était la composition à laquelle je m’attendais car je savais qu’il devait faire des changements.

« Ils jouent dimanche, mardi et jeudi et je l’ai dit à plusieurs reprises, avec tout ce qui s’est passé, jouer dimanche-mardi-jeudi est un crime. Ce n’est pas la faute d’Ole Gunnar Solskjaer et des joueurs, donc si c’était moi, aurais-je fait de même? Oui.

« Nous sommes en retard dans la saison, United se qualifie pour la finale européenne et maintenant vous obtenez dimanche-mardi-jeudi, ce n’est pas possible. Je ne suis pas le gars qui fait la liste des matches, mais quand nous avons pensé à comment cela pourrait fonctionner. le jour où le match a été annulé, nous avons fait des rencontres dans le bus et il n’y a pas eu de matchs du mardi au jeudi.

« Mais cela ne s’est pas produit et l’explication de la Premier League était qu’aucune autre équipe ne devrait souffrir à cause de ce qui s’est passé à Manchester, mais cela n’a pas très bien fonctionné.

« Mais si nous ne nous qualifions pas pour la Ligue des champions, ce n’est pas la faute de la sélection de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer ou de la Premier League – c’est notre faute. »

Klopp a également déclaré qu’il avait envoyé un message à Pep Guardiola et à l’ancien joueur Ilkay Gundogan pour féliciter Manchester City pour avoir remporté la Premier League cette saison.

City a été confirmé comme champion après la défaite de United et Klopp a salué Guardiola comme le meilleur entraîneur du monde.

« J’ai envoyé un texto à Pep hier soir et j’ai déjà envoyé un texto à Ilkay », a ajouté Klopp. « Très bien après une année très difficile pour tout le monde, pas seulement dans le football.

« Ce qu’ils ont accompli jusqu’à présent est exceptionnel. Lorsque vous réunissez des ressources financières et des connaissances en football, vous avez de bonnes chances de créer quelque chose de spécial.

« C’est évidemment le cas. Ils ont une équipe brillante et le meilleur manager du monde. C’est toujours une joie de jouer contre eux parce que c’est un défi énorme.

« Vous pouvez les battre, mais vous devez être au top. Bien mérité et félicitations. »