Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a rejeté les affirmations selon lesquelles Mohamed Salah pourrait quitter le club après que l’attaquant ait refusé d’exclure un transfert à Barcelone ou au Real Madrid à l’avenir.

S’exprimant dans une interview avec AS, Salah a déclaré que son avenir était « entre les mains du club », mais Klopp a déclaré que l’international égyptien était de bonne humeur à Anfield.

« On ne parle jamais [about contracts] », A déclaré Klopp lors d’une conférence de presse avant le choc de Liverpool en Premier League contre West Bromwich Albion dimanche.

« Mo est de bonne humeur et moment, forme et c’est le plus important. Vous l’auriez vu beaucoup rire [today].

« Le reste est agréable à écrire mais en interne, rien de vraiment [to say]. «

Salah est sorti du banc pour contribuer deux buts et une aide lors de la victoire 7-0 de Liverpool à Crystal Palace samedi.

Klopp a déclaré que le résultat avait annulé la défaite humiliante 7-2 à Aston Villa plus tôt cette saison.

« 7-0 est un chiffre que vous ne voyez pas souvent », a ajouté Klopp. « Après le [Palace] jeu, je pensais que nous avions annulé [Villa]. Nous n’avons pas beaucoup parlé de ce jeu pour faire avancer les gars.

« Ce n’est pas une référence. Une bonne journée, une finition clinique. Le match a été difficile et les garçons l’ont réalisé. »

Klopp a également déclaré que Thiago Alcantara faisait ses « premiers pas » vers une récupération complète, mais qu’il n’était toujours pas disponible pour le match de West Brom.