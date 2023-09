Klopp de Liverpool met en garde contre la menace saoudienne après la date limite

Jurgen Klopp a rejeté les affirmations du président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, selon lesquelles la Pro League saoudienne ne constitue pas une menace pour le football européen, affirmant que les deux prochaines semaines donneront une indication claire de l’ampleur du défi que la ligue, riche en liquidités, représentera pour des clubs comme Liverpool. .

Des sources ont déclaré vendredi à ESPN que Liverpool avait rejeté une offre d’une valeur allant jusqu’à 150 millions de livres sterling (190 millions de dollars) pour Mohamed Salah d’Al Ittihad, une source de Liverpool ayant déclaré à ESPN que le joueur « n’était pas à vendre ».

Les équipes de la Pro League saoudienne peuvent encore recruter des joueurs jusqu’au 20 septembre, ce qui permettra d’autres offres pour Salah après la fermeture de la fenêtre de Premier League à 23 h BST (18 h HE) vendredi.

Mais alors que Ceferin a déclaré cette semaine que la Saudi Pro League ne s’adresse qu’aux joueurs vieillissants et que « Kylian Mbappe et Erling Haaland ne rêvent pas de jouer en Arabie Saoudite », Klopp a déclaré qu’il était trop tôt pour écarter la menace posée par l’Arabie saoudite émergente. ligue.

« Je ne sais pas encore à 100 pour cent, mais je ne pense pas que l’exemple de Haaland et Mbappé soit vraiment bon », a déclaré Klopp. « Ils sont si jeunes et gagnent déjà de l’argent, donc c’est une autre chose.

« Je ne sais pas à quel point c’est stable et je pense que les deux prochaines semaines montreront à quel point c’est un défi car quoi qu’il arrive là-bas, [after the Premier League deadline]personne ne peut plus réagir.

« C’est quelque chose que l’UEFA ou quiconque devrait surveiller car nous devons tous protéger le jeu.

« Je ne sais pas où cela mènera, mais cela ressemble plutôt à une menace ou à une inquiétude parce que je ne vois pas comment nous pouvons vraiment le nier dans ces moments-là. Que pouvons-nous faire ?

« Mais nous devons nous assurer que les ligues européennes restent aussi fortes qu’elles le sont, nous devons donc changer les lois, les adapter. »

Jurgen Klopp a repoussé tout intérêt pour l’attaquant Mo Salah, bien que les clubs de la Pro League saoudienne puissent encore recruter des joueurs jusqu’au 20 septembre. James Gill – Danehouse/Getty Images

Liverpool a vu les milieux de terrain Fabinho et Jordan Henderson partir pour l’Arabie Saoudite cet été, rejoignant respectivement Al Ittihad et Al Ettifaq. Et outre les spéculations autour de Salah, il y a également eu des rapports liant des clubs saoudiens à une décision pour le gardien Alisson Becker.

Mais malgré l’attention croissante portée au championnat saoudien, Klopp a déclaré qu’il n’avait encore regardé aucun match dans le pays.

« J’aime tous mes joueurs qui jouent actuellement en Arabie Saoudite, mais je ne les ai pas encore regardés », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas où, donc ce n’est pas comme si cela me distrayait de mes habitudes de visionnage.

« Nous sommes encore un peu surpris par l’activité en provenance d’Arabie Saoudite, je ne l’ai pas encore regardé mais cela ne veut pas dire que je ne le ferai jamais. »