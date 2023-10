Jurgen Klopp a déclaré que Liverpool n’était pas une « équipe qui donne des coups de pied » et a critiqué ce qu’il a qualifié de « décisions folles » après la défaite 2-1 de son équipe à Tottenham après avoir reçu deux cartons rouges.

Curtis Jones a été expulsé à la 26e minute pour une faute sur Yves Bissouma lorsque le VAR a dirigé l’arbitre Simon Hooper vers l’écran de contrôle après avoir initialement émis un carton jaune. Le remplaçant Diogo Jota a ensuite été expulsé en seconde période après avoir écopé de deux cartons jaunes en l’espace de deux minutes pour des fautes sur le défenseur des Spurs Destiny Udogie.

Ces cartons rouges ont porté le total du club à quatre en sept matches de Premier League cette saison. Déjà cette campagne, Virgil van Dijk a purgé une suspension pour un carton rouge lors d’une victoire 2-1 à Newcastle tandis qu’Alexis Mac Allister a vu un carton rouge reçu lors de la victoire 3-1 contre Bournemouth annulé en appel.

Mais après avoir perdu deux joueurs à cause de cartons rouges et de suspensions ultérieures chez les Spurs, Klopp a remis en question les deux décisions.

Jurgen Klopp a été extrêmement frustré par l’arbitrage lors de la défaite de Liverpool à Tottenham en Premier League. HENRY NICHOLLS/AFP via Getty Images

« Le carton rouge pour Curtis, tout le monde ici [at the news conference] « Je pense probablement au carton rouge, mais j’ai joué au football et pas vous », a déclaré Klopp. « Quand vous le voyez au ralenti, cela a l’air horrible, mais en temps réel, cela n’a pas l’air mal.

« Le jeu est en temps réel, mais nous le jugeons au ralenti. S’ils n’utilisaient pas le ralenti, je suis sûr que nous ne serions toujours pas d’accord sur de nombreuses situations.

« Curtis n’était même pas sur le point de le faire exprès. Nous ne sommes pas une équipe qui donne des coups de pied.

« Comment Jota peut-il, dans ce match, quitter le terrain avec deux cartons jaunes ? Le premier, il l’a à peine touché et ce n’est certainement pas sa faute.

« C’est là le problème. Nous avons tellement de choses. Quand avez-vous entendu pour la dernière fois un match à 11 contre 9 ? Et nous étions proches de 11 contre 8 ! Il n’y a pas eu de fautes horribles.

« Nous ne donnions pas de coups de pied aux joueurs ou quoi que ce soit. Les garçons ont fait un match super intense, c’est fou à quel point nous nous sommes battus.

« En fin de compte, nous n’avons rien obtenu. Le résultat est parti mais la performance restera avec moi pour toujours. J’ai adoré notre attitude et notre désir.

« J’ai tellement appris sur mon équipe, bien plus que si nous avions gagné ici. Ne pensez pas que nous n’en avons rien retiré. »

Liverpool a également vu un but de Luis Díaz exclu de manière controversée pour hors-jeu alors que le match était 0-0, une décision que PGMOL a admis plus tard comme étant incorrecte en raison d’une « erreur humaine importante ».

« Je n’ai jamais vu un match comme celui-ci avec les circonstances les plus injustes et des décisions folles », a déclaré Klopp à Sky Sports.

Tottenham a remporté le match grâce à un but contre son camp de Joël Matip dans le temps additionnel après que Cody Gakpo ait annulé le premier match de Son Heung-min en première mi-temps.

Klopp a déclaré que Gakpo pourrait désormais être mis à l’écart après s’être blessé au genou peu de temps avant de marquer le but de Liverpool.

« Cody a été blessé », a déclaré Klopp. « Il est dans un doublé et boitait dans le couloir. Nous avons perdu deux joueurs [to suspension] et peut-être un troisième [to injury]. Vraiment mauvais. C’est quelque chose auquel nous devons faire face.

« Cody a été victime d’une faute et a marqué avec [injury] et il a tiré et l’a senti encore plus. »