Klopp de Liverpool évite l’interdiction de la ligne de touche pour un incident de carton rouge

Jurgen Klopp a évité une interdiction de touche en guise de punition pour avoir été expulsé lors de la victoire de Liverpool en Premier League contre Manchester City au début du mois après que l’Association anglaise de football a infligé une amende de 30 000 £ pour conduite inappropriée.

L’entraîneur de Liverpool a reçu un carton rouge de l’arbitre Anthony Taylor pour avoir réprimandé l’arbitre assistant Gary Beswick sur la ligne de touche suite à l’échec de l’attribution d’un coup franc pour une faute sur Mohamed Salah.

Klopp avait été confronté à la perspective d’une interdiction de la ligne de touche qui l’aurait obligé à regarder l’affrontement de samedi avec Leeds United depuis les tribunes d’Anfield. Mais après avoir accepté une accusation de conduite inappropriée, Klopp a échappé à une suspension.

Un communiqué de la FA a déclaré: “Jurgen Klopp a été condamné à une amende de 30 000 £ pour avoir enfreint la règle E33 de la FA lors du match de Premier League du Liverpool FC contre le Manchester City FC le dimanche 16 octobre 2022.

“Le manager a reconnu que son comportement à la 86e minute était inapproprié, et une commission de régulation indépendante a imposé sa sanction lors d’une audience.

“Cette sanction peut faire l’objet d’un appel de la part de Jurgen Klopp ou de la FA après réception des motifs écrits de la Commission de réglementation indépendante.”

Klopp a depuis présenté ses excuses à l’arbitre assistant Beswick et a déclaré qu’il n’y avait “aucune excuse” pour ses actions.

“C’était de ma faute mais ce n’était pas que c’était un 0-0 ennuyeux et je suis resté là et je suis devenu fou”, a déclaré Klopp après le match. “Il n’y a aucune excuse, je ne veux pas d’excuse, c’est arrivé et c’était évident comme tout le monde l’a vu. Qu’il m’ait donné un carton rouge est tout à fait OK.”

Le carton rouge était le premier reçu par l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund depuis sa prise en charge à Liverpool en octobre 2015.