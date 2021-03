Klopp de Liverpool et Solskjaer de Man United interrogent les joueurs retirés pour les éliminatoires de la Coupe du monde

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, et le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ont remis en question la faisabilité des joueurs devant passer 10 jours à s’isoler dans un hôtel après leur retour des qualifications pour la Coupe du monde dans les pays de la liste rouge COVID-19 du Royaume-Uni.

Les voyages directs à destination et en provenance des pays de la Liste rouge sont interdits au Royaume-Uni, l’ensemble de l’Amérique du Sud et du Portugal étant toujours soumis à ces mesures strictes. Liverpool compte trois internationaux brésiliens – Alisson, Fabinho et Roberto Firmino – et l’attaquant portugais Diogo Jota, tous susceptibles d’être rappelés par leur pays plus tard ce mois-ci.

Toute personne qui revient de pays figurant sur la Liste rouge doit être mise en quarantaine dans un hôtel d’aéroport pendant 10 jours, sans exemptions pour les athlètes d’élite, et Klopp a admis son inquiétude quant à l’impact potentiel des joueurs volant dans le monde entier pour les éliminatoires de la Coupe du monde.

« Avoir plus d’informations serait bien, mais nous ne les obtenons pas », a déclaré Klopp lors d’une conférence de presse mercredi. « Je pense que la FIFA a été assez claire, disant que nous ne devons pas laisser les joueurs partir cette fois-ci et je pense que tous les clubs conviennent que nous ne pouvons pas simplement laisser les garçons partir et résoudre la situation à leur retour, avec nos joueurs. avoir une quarantaine de 10 jours dans un hôtel ou autre.

« Ce n’est tout simplement pas possible. Je comprends le besoin des différentes FA, mais c’est un moment où nous ne pouvons pas rendre tout le monde heureux. Nous devons donc admettre que les joueurs sont payés par les clubs, ce qui signifie que nous devons être la première priorité. . C’est comme ça.

«Cela signifie que nous comprenons tous les différents besoins, avec des compétitions à venir cet été, je comprends. Mais vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux en même temps dans cette période de nos vies.

«Les gens ont besoin de temps pour prendre des décisions et nous n’y pensons pas trop parce que nous n’y sommes pas influents, mais nous traitons simplement des choses que d’autres personnes ont décidées.

« Mais je pense que tout le monde est d’accord – nous ne pouvons pas laisser les joueurs aller jouer pour leur pays et ensuite mettre en quarantaine pendant 10 jours dans un hôtel. Ce n’est pas ainsi que nous pouvons le faire. »

Solskjaer, s’exprimant après le match nul 0-0 de United au Crystal Palace mercredi, s’est également demandé s’il valait la peine pour les joueurs de voyager.

« Nous ne nous sommes pas assis et avons fait une décision correcte sur celui-là, mais cela n’a pas de sens si vous perdez votre joueur pendant 10 jours d’isolement, bien sûr que non », a déclaré Solskjaer.

« C’est nous qui payons les joueurs et d’après ce que je comprends, la FIFA a donné les règles selon lesquelles ils ne doivent pas être libérés. Donc, je pense que ce sera un appel difficile à faire pour les laisser partir et jouer en rouge. lister les pays, ouais. «

Parmi les joueurs que United pourrait perdre à l’isolement, il y aurait le milieu de terrain portugais Bruno Fernandes avant des affrontements cruciaux en Premier League.

« Je veux bien sûr Bruno, prêt contre Brighton et j’espère que nous serons à bout en Europe et contre Tottenham après cette pause, bien sûr que je le fais », a ajouté Solskjaer.

Ole Gunnar Solskjaer de Manchester United et Jurgen Klopp de Liverpool ont fait part de leurs inquiétudes avant la prochaine trêve internationale fin mars. OLI SCARFF / AFP via Getty Images

Les éliminatoires sud-américains dans la région de CONMEBOL sont les plus à risque de perturbation, les matchs du Brésil contre la Colombie et l’Argentine étant susceptibles d’impliquer plusieurs joueurs de Premier League.

Mais avec la FIFA donnant aux clubs la permission de retenir les joueurs pour ce tour de qualification en cas de problèmes de COVID-19, Klopp a déclaré que l’intérêt des clubs doit passer en premier.

Le taux d’infection au COVID-19 au Royaume-Uni a chuté ces dernières semaines dans la mesure où le gouvernement a maintenant établi une feuille de route vers l’assouplissement des mesures de distanciation sociale, toutes les restrictions devant être levées d’ici le 21 juin.

Mais malgré les progrès au Royaume-Uni, Klopp a déclaré que les clubs étaient préoccupés par la perspective que les joueurs quittent leurs bulles sécurisées COVID-19 pour rejoindre leurs équipes internationales.

« D’abord et avant tout, nous sommes préoccupés, oui, par tout ce qui s’est passé du point de vue du virus au cours des derniers mois, quand quelqu’un a dû quitter la bulle », a-t-il ajouté. «Dans la bulle, nous n’étions pas sans cas, mais nous sommes restés sans cas depuis longtemps maintenant et cela ne s’est jamais propagé.

«Il y a eu deux périodes – lors de la dernière trêve internationale, où plus de cas sont survenus qu’auparavant et la période de Noël, qui était un défi pour toute la société.

« Et maintenant en Angleterre, tout va dans la bonne direction et semble positif et prometteur, mais oui, nous sommes préoccupés par les choses. »

La CONMEBOL se réunira en interne mercredi et aura une réunion virtuelle avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, prévue jeudi pour discuter de la question.

Des sources ont déclaré à ESPN que les dirigeants de la CONMEBOL n’envisagent pas de jouer dans une bulle et ne joueront pas les qualifications sans leurs joueurs européens.

James Olley d’ESPN a contribué à ce rapport.