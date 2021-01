L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré qu’il avait remplacé le milieu de terrain expérimenté James Milner dans la seconde moitié de leur victoire 3-1 à West Ham United en raison de son inquiétude concernant davantage de blessures.

Klopp et Milner ont été impliqués dans un tiff mineur sur la ligne de touche lorsque Klopp a envoyé Curtis Jones, mais une minute plus tard, ils étaient tous souriants alors que Jones était impliqué dans la préparation du premier but de Mohamed Salah.

Il était facile de comprendre l’inquiétude de Klopp étant donné le nombre de blessures subies par des joueurs clés cette saison – à savoir en défense avec Virgil van Dijk et Joe Gomez absents de longue durée et maintenant Joel Matip également indisponible.

L’attaquant Sadio Mane a également raté le match de dimanche, tandis que Roberto Firmino n’a pas été risqué dès le départ.

« Mon humeur est constamment préoccupée par les blessures … et nous essayons de sauver tout le monde, comme c’était le cas avec Millie également », a déclaré Klopp.

« Mais pour autant que je sache sur le moment, rien ne s’est passé aujourd’hui en termes de blessures. Nous avons joué un bon match et obtenu trois points, ce qui était absolument génial. »

Klopp a expliqué qu’il avait enlevé Milner parce qu’il courait trop.

Le manager de Liverpool Jurgen Klopp, à gauche, s’entretient avec James Milner après l’avoir remplacé lors de leur match contre West Ham. Getty Images

« Donc, à la mi-temps, nous avons changé la formation, la formation offensive, donc la configuration. Millie était maintenant légèrement plus profonde. Nous l’avons dit à Millie, car il avait ce tendon du jarret. [that] nous nous sommes raidis légèrement, alors nous lui avons dit: «Soyez contrôlé, plus de passes que de courir avec le ballon» et des trucs comme ça.

«Ensuite, j’ai vu le dernier long, long sprint que Millie avait réalisé et j’ai pensé: ‘Oh, nous avons raté le point, nous avons raté le moment’ et j’étais vraiment, vraiment inquiet.

«Puis il est sorti et a dit: ‘Tu m’as dit que je devais jouer plus profondément, maintenant je cours moins et maintenant tu me retires.’ Puis il est parti et est revenu et a dit: «Ouais, au fait, bon point, bonne décision! Tout va bien. »

La victoire de Liverpool, leur deuxième de la semaine à Londres après une victoire en milieu de semaine contre Tottenham Hotspur, les a placés à la troisième place, à quatre points du leader Manchester City qu’ils accueillent le week-end prochain.

« Si vous voulez gagner le championnat, vous devez gagner chaque match », a déclaré Salah, qui a marqué deux fois sans s’être inscrit en championnat depuis la mi-décembre. « Cette année, City avait du mal au début et maintenant nous avons eu du mal il y a trois ou quatre matchs.

« Donc, nous devons juste continuer et continuer à gagner. »