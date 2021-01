Jurgen Klopp a rendu hommage aux efforts de la jeune équipe d’Aston Villa qui a brièvement menacé d’embarrasser Liverpool en FA Cup, et a réservé des éloges particuliers pour le buteur Louie Barry.

Le joueur de 17 ans a frappé juste avant la mi-temps pour rattraper les champions de Premier League lors du troisième tour de la FA Cup à Villa Park, après que Sadio Mane eut menacé d’ouvrir les vannes avec une tête précoce.

Une solide équipe de Liverpool a finalement enlevé le match aux jeunes en seconde période, Gini Wijnaldum, Mane et Mohamed Salah marquant tous à cinq minutes d’intervalle pour porter le score à 4-1.

Mais avec les jeunes de Villa mis en action à la suite des cas positifs de coronavirus dans l’équipe première, Klopp savait que toutes les discussions d’après-match porteraient à juste titre sur ses adversaires.

«Les garçons ont vraiment bien fait. Le petit Jamie Vardy était une véritable menace », a déclaré le patron des Reds à talkSPORT.

Dans une interview séparée sur BT Sport, il a ajouté: « Les enfants ont très bien fait, c’est bien.

« Nous avons eu des problèmes de football. Nous avions besoin d’un peu plus de temps, mais c’était tout à fait clair.

« Problèmes de passes et de déplacements. Trop de joueurs du mauvais côté du ballon – pas assez de récupérations de passes. Nous avons eu des occasions et avons tiré le ballon directement sur le gardien de but – nous l’avons changé en seconde période.