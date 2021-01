S’il y a enfin de meilleures nouvelles défensives à long terme pour Jurgen Klopp, alors cela ne dissimule pas son problème très immédiat – la menace aérienne de West Ham.

Le manager de Liverpool a révélé que Joe Gomez, victime d’une grave blessure au genou, pourrait revenir cette saison.

Il a également donné sa parole aux fans que la recherche d’un demi-centre se poursuit, jusqu’à la date limite de transfert de lundi.

Pourtant, même s’il décroche un coup d’État improbable ce week-end, cela ne résout pas son inquiétude la plus pressante – comment gérer une crise qui voit désormais Joel Matip et Fabinho exclus … et déchaîner des marteaux prêts à fournir un test physique meurtrier à un autre de fortune la défense.

« Il est vrai que nous avons besoin d’un défenseur de première classe pour l’avenir – c’est comme ça », a-t-il déclaré.

« Mais comment nous le faisons, nous trouvons les solutions pour l’instant. Donc c’est maintenant une solution (nécessaire) pour dimanche pour le match de West Ham, c’est ainsi que nous le voyons.

«Alors triez le problème que nous avons maintenant, c’est ainsi que nous le faisons habituellement. Et puis nous verrons comment cela se manifestera dans le futur – nous devons faire ce que nous faisons constamment, nous trouvons des solutions.

La solution pour Klopp est simple. Évitez que ses Champions prouvent leur qualité avec des performances «parfaites» et concentrez-vous plutôt sur des solutions pratiques.