Diogo Jota devrait manquer six à huit semaines suite à une blessure, a confirmé le manager de Liverpool, Jurgen Klopp.

Jota s’est blessé au genou lors du match nul 1-1 avec le FC Midtjylland en Ligue des champions mercredi, mais Klopp a déclaré que l’attaquant n’avait pas besoin d’être opéré.

« C’est pire que ce que nous pensions au départ et mieux que ce que nous pensions alors », a déclaré Klopp avant le match de Liverpool en Premier League contre Fulham.

« Tous les chirurgiens potentiels y ont jeté un coup d’œil, aucune intervention chirurgicale nécessaire. Mais il sera absent pendant un certain temps. Nous ne savons pas exactement mais un mois et demi, deux mois. Nous ne savons pas exactement. C’est assez similaire avec Kostas Tsimikas, au fait. Incroyable. «

Klopp a ajouté: « C’était le premier après le match. Nous avons vu la situation quand il l’a eu; lui-même, personne n’aurait pensé que quelque chose s’était passé là-bas.

« Nous l’avons fait sortir du terrain et il a dit: » Je me sens un peu « et le lendemain, des scans et puis un chirurgien doit le regarder. C’est comme ça que nous le faisons, des informations différentes. En fin de compte, c’est étrange mais nous étions heureux que nous ayons entendu le diagnostic final. «